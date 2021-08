Bad Segeberg / Leezen

Der gemeinsame Wettbewerb von Raiffeisenbank (Raiba) Leezen und Segeberger Zeitung für kreative Vereine und Initiativen biegt in die Zielgerade ein. Und das Teilnehmerfeld ist in den vergangenen Wochen bereits auf eine stattliche Zahl angewachsen. Entschieden ist aber noch nichts: Wer bis zum 31. August den Schlussspurt anzieht, kann am Ende ebenfalls noch ganz vorne landen – und in den Genuss einer Geldprämie kommen.

Die Genossenschaftsbank vergibt insgesamt 25000 Euro an Preisgeldern, die sogenannten „Vereinsprämien“. Seit dem Start der Aktion vor rund sechs Wochen sei dort bereits eine hohe zweistellige Zahl an Bewerbungen eingegangen, berichtet Ann-Christin Beckmann, zuständig für das Marketing.

Schon tolle Bewerbungen eingegangen

„Da sind wirklich schon richtig tolle Beiträge darunter“, verrät Raiba-Vorstand Wolfgang Riesenberg. Deshalb könne man schon jetzt mit Gewissheit sagen, dass es am Ende nicht leichtfallen werde, den Gewinner des Hauptpreises auszuwählen. 5000 Euro warten auf den erstplatzierten Verein, der die Jury – bestehend aus Vertretern der Raiba Leezen und der Segeberger Zeitung – zu überzeugen weiß.

Doch noch einer ganze Reihe weitere Vereine werden sich neben dem Gewinner über eine unverhoffte finanzielle Zuwendung freuen können. Die Zweit-, Dritt-, und Viertplatzierten erhalten jeweils 4000, 3000 und 2000 Euro. Danach bekommen noch einmal weitere elf Teilnehmer auf den Plätzen 5 bis 15 jeweils 1000 Euro. Darüber hinaus soll es noch einen ebenfalls mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis geben. Ann-Christin Beckmann ermuntert deshalb noch einmal alle Vereine aus der Region, ihre Bewerbung noch bis Ende des Monats über die Internetseite https://www.voten-im-norden.de/rblvereinspraemie einzureichen.

Nicht nur Sportvereine gefragt

„Wir werden seit dem Start der Aktion oft gefragt, ob auch Vereine, die nicht im Sport zuhause sind, beim Wettbewerb mitmachen dürfen“, erzählt Beckmann „Und die Antwort lautet ganz klar: Ja! Pfadfindergruppen, Kegelclubs oder Kunstliebhaber, alle Vereine, Organisationen und Institutionen, die eine Spendenbescheinigung ausstellen können, haben bei uns dieselbe Chance wie das örtliche Fußballteam.“ Hauptsache, die Bewerbung könne überzeugen. Die besten Erfolgsaussichten hätten Eingaben, in denen die Vereine beschreiben, wofür sie ihre „Prämie“ verwenden wollen. Das könne genauso gut ein Satz neuer Trikots sein wie ein gemeinsamer Ausflug, die Modernisierung der Vereins-Homepage oder die Mitgliedergewinnung. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.“

Nach der Bewerbungsphase startet dann die Votingphase, die vom 6. bis zum 19. September dauern wird. Währenddessen hat jeder die Möglichkeit, für einen Beitrag abzustimmen. Die Bewerbung mit den meisten Stimmen sichert sich dann schon einmal den Publikumspreis im Wert von 1000 Euro.

Das Voting findet ebenfalls auf der Seite https://www.voten-im-norden.de/rblvereinspraemie statt. Alle Infos zur Aktion stehen auf der Internetseite https://www.voten-im-norden.de/rblvereinspraemie. Für Fragen rund um den Spendenwettbewerb steht Ann-Christin Beckmann unter 04552/9642 oder unter a.beckmann@rbleezen.de gern zur Verfügung. Sie unterstützt im Zweifel auch, wenn ein Verein mit einer Internet-Bewerbung so gar nicht zu Rande kommt. Ausgeschlossen werden soll aus technischen Gründen jedenfalls niemand.

Vereine leiden unter der Pandemie

Die Initiative der Raiffeisenbank Leezen, die dafür die Segeberger Zeitung mit ins Boot geholt hat, ist nicht zuletzt der Corona-Pandemie und ihren zum Teil schwerwiegenden Folgen gerade für ehrenamtlich geführte Organisationen geschuldet. Vor allem ihnen wollen Bank und Zeitung beim Neustart zumindest finanziell etwas Rückenwind verleihen. „Wir wollen dabei ganz bewusst heimische Angebote fördern“, hatte Ann-Christin Beckmann beim Startschuss betont. Man wisse, was hiesige Vereine Großartiges leisten und wolle das als Heimatbank vor Ort unterstützen, ergänzte Vorstand Riesenberg.

Der Publikumspreis habe im Übrigen keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Preisgerichtes, betont Ann-Christin Beckmann. Es könne also passieren, dass ein Verein gleich zweimal bedacht werde. Für die Raifeisenbank eG Leezen ist der Wettbewerb in dieser Form eine Premiere. Bisher waren die Spendengelder immer direkt auf Anfrage vergeben worden.