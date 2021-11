Bad Segeberg

Es war der erste verkaufsoffene Sonntag seit Pandemiebeginn, an dem es auch wieder ein zaghaftes Beiprogramm geben sollte – mit Punsch- und Crêpe-Ständen sowie einem regionalen Markt. Der große Ansturm blieb jedoch aus.

Kleinkunst auf dem Bad Segeberger Marktplatz

Kleinkünstlerin „Janet Jongleurin“ trotzte dem wechselhaften Wetter und schwang ihre Keulen zur Musik. Die Künstlerin schien dabei über den frisch gepflasterten Marktplatz zu schweben in ihrem bodenlangen weißen Kleid und war definitiv ein Hingucker. Der Kinderschutzbund hatte die Kleinkünstlerin engagiert. Allerdings blieb der Marktplatz weitgehend leer am Sonntag.

Das Wetter lade nicht zum Bummeln ein, lautete dann auch die Diagnose bei den Ausstellern des Kinderschutzbundes unter ihrem Pavillon. Besucher verirrten sich nur selten zu den Ständen auf dem Markt und in der Fußgängerzone. Keine zwei Stunden nach Start des verkaufsoffenen Sonntags packte das Team vom Unverpackt-Laden auf dem Markt bereits wieder ein wetterbedingt.

Aktionen zum Verkaufsoffenen Sonntag in Bad Segeberg

„Verhalten ruhig“, beschreibt Geschäftsmann Ulf Petersen das Besucherinteresse, der versuchte, Passanten zu überreden, sich an einer Pflanzaktion mit Frühblühern zu beteiligen. Einige Kisten seien bereits mit der Hilfe von Segebergern bepflanzt worden.

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Segeberg. Holger Petersen vom Lions-Club Segeberg-Siegesburg verkauft Charity-Adventskalender an Jens Festersen. Quelle: Nadine Materne

Ganz zufrieden zeigte sich Holger Petersen vom Lions-Club Segeberg-Siegesburg. Der Club verkaufte seinen Adventskalender am Sonntag in der Innenstadt. „Es ist mehr los, als ich dachte“, sagt Petersen. Mit dem Verkauf des Kalenders werden unter anderem Bildungsprojekte in der Region unterstützt. „Wir lassen uns die Laune nicht verderben.“

Die Einzelhändler waren bemüht, etwas anzubieten, mit Glücksrad und Rabattaktionen. Auch wenn die Präsentation vor den Geschäften schwierig war. Einige Punsch- und Crêpestände waren aber aufgebaut. Und wo es geschützte Plätze dazu gab, wurden sie auch von Segebergern angenommen, die sich trotz des Regen-Sonne-Wind-Mixes in die Stadt aufgemacht hatten.