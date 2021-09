Alveslohe

In der Gemeinde Alveslohe wird wenig Rad gefahren, dafür ist aber der Auto-Durchgangsverkehr hoch. Das geht aus Untersuchungen zur Aufstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes hervor, das auch die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Blick hat.

Als Folge der Diskussion über das Dorfentwicklungskonzept wurde die Aufstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes beschlossen, dessen Umsetzungsmöglichkeiten Ende des Jahres von der Gemeindevertretung auf den Weg gebracht werden sollen. Wichtige Schritte dafür wurden bereits vollzogen.

85 Bürgerrückmeldungen

So hat das Hamburger Planungsbüro Gertz, Gutsche und Rümenapp bereits eine Auswertung von 85 Bürgerrückmeldungen vorgenommen, um die die Gemeinde gebeten hatte. „Mit der Resonanz bin ich zufrieden“, sagt Bürgermeister Peter Kroll. Das Planungsbüro hat aus den Rückmeldungen 196 Problemlagen sowie 218 Wünsche und Ideen herausgefiltert. Dabei ging es vor allem um Verkehrssicherheit von Fußgängern sowie um verschiedene Möglichkeiten der Temporeduzierung im Dorf.

So fahren in Spitzenzeiten über 400 Pkw und Lkw alleine über die Kreuzung Bahnhofstraße / Eschenweg / Lindenstraße, ein Bereich, in dem der Dorfladen liegt und auch zahlreiche Schul- sowie Kindergartenkinder unterwegs sind. Und hier werde auch häufig noch zu schnell gefahren, bedauert Dr. Almut Busmann-Loock, Vorsitzende des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr.

Schülerlotsen wünschenswert

Kroll, ehemaliger Polizeibeamter, könnte sich deshalb auch den Einsatz von Schülerlotsen vorstellen. „Dazu müssen dann aber auch Polizei und Eltern mitziehen“, sagt er. Die Erhebung der Planer hat auch ergeben, dass das Radfahren in Alveslohe nicht so angesagt ist. „Das wollen wir attraktiver machen“, so Kroll, der auch festgestellt hat, dass die kombinierten Rad- und Fußwege im Ort oft in schlechtem Zustand sind. Hier werde man bei der künftigen Straßensanierung ein Auge darauf werfen, bei Landes- oder Kreisstraße darauf achten, was die Gemeinde zusätzlich tun kann.

Auch über Maßnahmen zur Temporeduzierung müsse man nachdenken. Nachdenken sollten seiner Ansicht nach auch die Eltern, denn Dreiviertel aller Kinder würden mit dem Auto zur Schule oder in den Kindergarten gebracht. „Das sind jeden Tag fast 80 Fahrzeuge, vielleicht geht das ja auch anders.“ Das Thema Verkehr sei auch deshalb so wichtig, weil der Ort in Kürze eine neue Dorfmitte erhält.

Abrissarbeiten haben begonnen

Auf dem ehemaligen HaGe-Gelände laufen gerade die Abrissarbeiten für die alten Gebäude. Dort an der Eichenstraße sollen Mehrfamilien-, Doppel- sowie Reihenhäuser entstehen. „Hier werden dann vermutlich 130 Personen ein neues Zuhause finden“, so Kroll. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Dazu komme, dass an der in der Nähe liegenden Straße Am Bahnhof ein neuer Kindergarten entsteht. Dort liegt auch bereits das Bürgerhaus. „Diese Straße wird immer mehr genutzt, dort oft viel zu schnell gefahren. Hier müssen wir uns wirklich zügig etwas überlegen“, fordert Busmann-Loock.

Wenig Interesse am Workshop

Sie und auch Kroll sind etwas enttäuscht, dass an einem kürzlichen Workshop, in dem die Bürger noch ein letztes Mal ihre Ideen hätten einbringen können, nur sechs teilgenommen hätten. „Für den Aufwand, den wir zuvor betrieben haben, ist das schon sehr schade, denn die Erwartungshaltung der Bürger ist gerade bei diesem Thema hoch.“

Schön sei es aber gewesen, dass 15 Mitglieder aus allen Fraktionen dabei waren. „So war es trotzdem eine gute Diskussion, und ich bin sicher, dass schließlich ein gutes Konzept verabschiedet wird“, sagt die Ausschussvorsitzende Busmann-Loock.