Itzstedt

Die elf Linden, die am Rand des Schützengeländes in Itzstedt stehen und die bei Bauarbeiten stark verletzt wurden, werden in der kommenden Woche massiv beschnitten. Ein Baumpfleger hat sich für Montag angesagt. Mike Lünstäden, Vorsitzender des Itzstedter Schützenvereins, und seine Mitstreiter im Schützenverein haben Sorge, dass die Bäume starken Windböen nicht standhalten können. Die Schützen sind sauer.

Ende März hatte eine von Bürgermeister Helmut Thran beauftragte Firma eine Parkfläche auf dem Bolzplatz angelegt. Parallel zum Schützengelände wurden nur einen knappen Meter entfernt von der Grundstücksgrenze auf ganzer Länge etwa 50 Zentimeter Erde abgetragen. Dabei wurden auf 60 Metern die Wurzeln der 1960 gepflanzten Linden herausgerissen. Dicke Wurzeln landeten auf einem großen Erdhaufen.

Gutachter schaute sich den Schaden in Itzstedt an

Es gab einen Baustopp. Inzwischen hat sich ein vom Amt Itzstedt angeforderter Baumsachverständiger den Schaden angesehen. „Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt“, berichtet Mike Lünstäden. Nach zweieinhalb Stunden Begutachtung sei der Experte zu folgendem Fazit gekommen: Drei der Linden müssen um mindestens 30 Prozent in der Krone und im Stamm eingekürzt werden. Diese Bäume sind am gefährdetsten. Gerade bei ihnen wurden Ankerwurzeln herausgerissen, die Schäden ziehen sich bis ganz an den Stamm. Es geht bei ihnen darum, so der Gutachter, „die Hebelwirkung bei Sturmwetterlage zu reduzieren“.

Bäume am Schützenheim Itzstedt könnten bei Sturm umstürzen

Die Kronen der anderen Bäume müssen um bis zu 15 Prozent entfernt werden. Da die Linden auf der Wetterseite stehen, droht die Gefahr, dass sie beim nächsten Sturm kurzerhand umfallen. „Die haben auf der einen Seite jetzt ja keine Wurzeln mehr, die sie halten“, beschreibt Lünstäden. „Das ist absoluter Wahnsinn, was da mit den Wurzeln gemacht wurde“, meint der Vereinsvorsitzende fassungslos. Es sei unklar, ob nicht doch Bäume ganz abgesägt werden müssen, weil sie nicht mehr zu retten seien.

Gerade die Bäume mit den Nummern drei, sieben und neun seien nun lebenslang „Pflegefälle“. Sie müssen laut Lünstäden jedes Jahr begutachtet und gepflegt werden. Spezielle Nährstoffe, die in den Boden rund um die Bäume eingebracht werden sollen, sollen für ein stärkeres Wurzelwachstum sorgen. Allerdings, so Lünstäden, seien die dicken Wurzeln, die den Baum halten, nicht zu ersetzen.

Bolzplatz Itzstedt: Eingebrachter Schotter lässt kein Wasser durch

Der von der Baufirma während der Arbeiten um den neuen Parkplatz eingebrachte Schotter muss außerdem von einem speziellen Saugwagen entfernt werden. Ein Bagger darf nicht eingesetzt werden, weil dabei erneut Wurzeln verletzt werden könnten. Der Parkplatzschotter sei ungeeignet, denn das Material beinhalte Beton – kein darauf fallendes Wasser würde an die danebenstehenden Bäume gelangen. Sie würden schlicht verdursten.

Vor den drei besonders gefährdeten Linden darf künftig kein Fahrzeug abgestellt werden. „Die Plätze müssen freigehalten werden“, sagt Lünstäden. Warum überhaupt auf dem Bolzplatz ein etwa 60 mal 20 Meter großer Parkplatz gebaut werden soll, erschließt sich Mike Lünstäden nicht. Bisher hätten Besucher der Gaststätte Juhls oder des Schützenvereins einfach auf der Rasenfläche geparkt. Die freie Fläche auf dem Bolzplatz werde nun immer kleiner.

Was die Kosten für die Begutachtung der Bäume und der Erste-Hilfe-Pflege sowie die künftigen Maßnahmen angeht, weist der Itzstedter Schützenverein die Verantwortung von sich. „Ich habe vom Bürgermeister die mündliche Zusage, dass das Amt Itzstedt die Kosten übernimmt“, sagt Lünstäden. Er warte auf eine schriftliche Erklärung. Wer im Falle eines Schadens durch einen vielleicht umstürzenden Baum haftet, ist unklar. Die Bäume gehören dem Schützenverein. „Wir wissen gar nicht, was da noch auf uns zukommt“, erklärt Lünstäden.