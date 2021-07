Henstedt-Ulzburg

Alles Hoffen hat nicht geholfen: Ein seit Mai vermisste Rentner ist tot. Die Polizei nahm am Freitagnachmittag die Öffentlichkeitsfahndung zurück. Am 7. Juli war laut Polizeisprecherin Sandra Firsching in Henstedt-Ulzburg eine leblose männliche Person gefunden worden. Erst am Freitag gab es durch die Gerichtsmedizin die Bestätigung, dass es sich um den 77-jährigen Mann handelt. Die Identifizierung hatte so lange gedauert.

Polizei suchte mit Hunden nach dem Henstedt-Ulzburger

Am 26. Mai war der Rentner spurlos verschwunden. Gegen 15 Uhr hatte er am Rewe-Parkplatz an der Wilstedter Straße auf dem Rhen auf seine Frau gewartet. Als diese zurück kam, war der Senior jedoch verschwunden. Die Polizei suchte mit Diensthunden und anderen Hunden nach dem Mann, der als orientierungslos galt und dringend Medikamente brauchte. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Personensuchhunden verlief auch in der Nacht erfolglos.

Einige Wochen später versuchte die Polizei erneut, Hinweise auf den Henstedt-Ulzburger zu bekommen und ging an die Öffentlichkeit. Es kamen keine hilfreichen Tipps. Nun folgte die traurige Nachricht.