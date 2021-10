Nach dem Bürgerentscheid ist vor dem Bürgerentscheid – so sieht es jedenfalls in Kaltenkirchen aus. Gerade erst haben die Bürgerinnen und Bürger dem Motocross in der Stadt das Licht ausgeknipst, da wartet auch schon der nächste Brocken: Eine 30 Hektar große Grünfläche soll Baugebiet werden – oder doch nicht?