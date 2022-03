Bad Segeberg

Mit so viel Wehrhaftigkeit hatte der Täter bestimmt nicht gerechnet: Als er sein potenzielles Opfer, eine 17-Jährige, von hinten angriff und ihr die Augen zuhielt, wurde er herzhaft in die Hand gebissen.

Wie Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Segeberg, am Freitag berichtete, ereignete sich der Überfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwischen der Backofenwiese und dem Zugang zum Friedhof hinter der Marienkirche. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Geschädigte zu Fuß in der Innenstadt unterwegs und begab sich zunächst in Richtung Großer Segeberger See.“

Opfer wollte über den Friedhof in die Innenstadt

Als sie an der Backofenwiese vorbei gewesen sei, habe sie über den Friedhof wieder in Richtung Innenstadt gehen wollen. Unvermittelt sei dann eine männliche Person von hinten an sie herangetreten und habe ihr die Augen zugehalten, so die Sprecherin weiter. „Der 17-Jährigen gelang es, dem Täter in die Hand zu beißen, so dass dieser von ihr abließ und in Richtung Innenstadt flüchtete.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er wird als männlich, etwa 14 bis 15 Jahre alt, 1,70 Meter mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Der Gesuchte spricht fließend deutsch und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jacke sowie eine Hose mit Camouflage- Muster.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Person geben können oder die Tat beobachtet haben (Tel. 04551/8840).