Am 5. Juni 2017 verlor Julia Lippstreu ihre 16-jährige Tochter bei einem schweren Motorradunfall. An diesem schlimmsten Tag ihres Lebens veränderte sich für die Hitzhusenerin alles. Die Trauerarbeit ist auch heute, fast fünf Jahre später, noch nicht beendet. Die zweifache Mutter möchte Gleichgesinnten in einer Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern helfen. Über ihren Schmerz spricht sie mit KN-online.