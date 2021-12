Kreis Segeberg

Das Interesse an der Boosterimpfung, aber auch am Immunisieren der Kinder gegen das Coronavirus, scheint im Kreis Segeberg sehr hoch zu sein. Am Wochenenden fanden in mehreren Orten zum Teil ehrenamtlich organisierte Impfaktionen statt. Das Interesse war überall groß, besonders in Bad Bramstedt. Hier mussten die Impfwilligen stundenlang auf die Spritze warten.

In Oering hatte am Sonnabend die Freiwillige Feuerwehr gemeinsam mit der Gemeinde die Impfaktion organisiert. Die erste halbe Stunde im Mehrgenerationenhaus war eigentlich für die Feuerwehrleute reserviert. Das war dann aber gar nicht nötig. Die meisten Kameraden hatten sich bereits selbst um ihre Boosterimpfung gekümmert, wie Malte Götsch von der Feuerwehr berichtete. Das Interesse der Oeringer und der Menschen aus den Nachbardörfern war groß. Nach den ersten anderthalb Stunden hatte Ärztin Ilka Torniporth aus Klein Rönnau bereits knapp 50 Spritzen gesetzt. Als die Aktion mittags beendet wurde, waren 92 Impfungen verabreicht. „Das war mehr als wir geplant hatten“, sagte Götsch. Die weitaus meisten Teilnehmer holten sich ihre dritte Impfung ab. Nur zwei Erstimpfungen wurden in Oering registriert.

Sven Wardin, ausgebilderter Notfallsanitäter, und Malte Götsch von der Feuerwehr übernahmen die Organisation der Impfaktion in Oering. Quelle: Einar Behn

Die Idee zu der ehrenamtlich organisierten Aktion hatte die Freiwillige Feuerwehr. „Wir wollten etwas für das Dorf tun“, so Götsch. Vor allem den älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind, sollte ein Impfangebot gemacht werden. In Oering gibt es keine Hausarztpraxis, die nächste ist im rund vier Kilometer entfernten Itzstedt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Einwohnern lange Wege ersparen – das war auch der Gedanke, der im Kulturausschuss der Gemeinde Schmalfeld vor einigen Wochen entstanden war. Bürgermeister Klaus Gerdes konnte schnell die Kaltenkirchener Arztpraxis von Michaela Schlösser für die Aktion gewinnen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Janetzki verabreichte sie am Sonnabend in der Hirten-Deel, dem Dorfhaus, zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr 130 Impfungen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten sich vorher angemeldet, Hirten-Deel-Verwalterin Imtraut Domeyer strich die Listen ab. Ärztin Schlösser hatte zudem noch Mitarbeiter mitgebracht, die die weitere Organisation übernahmen. Am 22. Januar soll es die nächste Impfaktion in Schmalfeld geben (Anmeldungen unter Tel. 04191-7649991).

Ein bisschen Bammel hatte Laurens (7) aus Bad Bramstedt schon vor dem Impfen, aber Bruder Lennart, Vater Christian und Mutter Dörte machten ihm Mut. Quelle: Einar Behn

Ähnlich lief es auch am Sonntag in Stuvenborn. Hier hatte der Sportverein TuS Stu-Sie in die „Halle für Alle“ zum Impfen eingeladen. Ärztin Meike Küstner aus Bad Segeberg verabreichte den Impfwilligen Moderna und Biontech. Anmeldungen waren nicht erforderlich, was wohl auch ein Grund dafür war, dass schon nach zwei Stunden rund 350 Leute bereits geimpft waren oder darauf warteten. Die Schlange reichte vom Dorfhaus bis zu Straße. „Das Interesse ist riesig“, sagte Christian Pöhls vom Sportverein.

Wärmende Schuhe halfen beim Warten

Wärmende Winterschuhe waren am Sonnabend in Bad Bramstedt ein wichtiges Kleidungsstück. Auf der feuchten Schlosswiese hatte sich eine lange Schlange gebildet. Gemeinsam mit dem Sozialministerium hatte die Stadt Bad Bramstedt wieder eine mobile Impfaktion ins Schloss geholt. Drei Ärzte waren gekommen. Dennoch ging es nur sehr schleppend voran. „Wir stehen hier schon seit 9“, sagte ein Ehepaar. Da war es bereits 12 Uhr und die beiden hatten noch mindestens eine halbe Stunde Wartezeit vor sich. Das Ordnungsamt der Stadt hatte mit Flatterband einen Wartebereich auf der Schlosswiese abgetrennt, damit sich niemand zu nahe kam. Außerdem wurden Nummern ausgegeben. So konnten die Wartenden zwischendurch wenigstens ein paar Einkäufe erledigen.

Ärztin Ilka Tornieporth aus Klein Rönnau setzt bei Benedikt Soddemann die Spritze. Die Impfaktion in Oering war eine Idee der Feuerwehr. Quelle: Einar Behn

Ein Grund für den großen Andrang war, dass die Aktion als Familienimpfen bekannt gegeben worden war. So hatten sich zahlreiche Familien in die Schlange eingereiht. „Ein bisschen Angst habe ich schon“, bekannte Laurens (7) aus Bad Bramstedt. Bruder Lennard (11) sah dem Pieks dagegen gelassen entgegen. „Das ist doch nicht schlimm“, meinte er. Mutter Dörte erzählte, die Kinder seien schnell bereit gewesen, sich impfen zu lassen. „Die bekommen in der Schule ja auch mit, wenn jemand in Quarantäne muss. Sie haben Angst davor, eingesperrt zu sein.“

Insgesamt wurden rund 400 Menschen in Bad Bramstedt geimpft, darunter circa 80 Kinder. Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky berichtete, dass unter den Erwachsenen nur wenige waren, die sich zum ersten Mal immunisieren ließen.