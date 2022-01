Wahlstedt

Innerhalb nur einer knappen Stunde musste die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt am frühen Sonnabendmorgen gleich vier Mal zu brennenden Containern ausrücken.

Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilt, hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 5.35 Uhr und 6.25 Uhr im Gildeweg, in der Neumünsterstraße und in der Waldstraße drei Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Parallel kam es auch noch zum Brand eines Altkleidercontainers in der Segeberger Straße.

Feuerwehr Wahlstedt konnte Containerbrände zügig löschen

Alle Brände konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Wahlsdtedt zügig gelöscht werden.

Die Beamten der Polizeistation Wahlstedt ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um sachdienliche Hinweise zu möglichen Verursachern unter der Rufnummer 04554/70510 oder Wahlstedt.PST@polizei.landsh.de.