Eines steht schon mal fest: Winnie Mandela wird es ganz gewiss nicht. Zwar ist die frühere Gattin des südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela wie von vielen gewünscht eine Frau; doch auf die aktuelle Vorschlagsliste der Bad Segeberger Fraktionen für die beschlossene Umbenennung des Gustav-Frenssen-Weges hat sie es dennoch nicht mehr geschafft.

Winnie Mandela? Diesen Namen hatten die örtlichen Grünen bereits im Sommer 1986 (!) als Alternative zu Frenssen ins Spiel gebracht. Sie waren als erste über die problematische Vergangenheit des Schriftstellers gestolpert und für seine rasche Tilgung aus dem Straßenbild eingetreten. Auch die Segeberger Zeitung hatte seinerzeit über den Vorstoß berichtet, der dann allerdings folgenlos geblieben war – wie so viele nach ihm.

Stadtvertretung muss entscheiden

Knapp 36 Jahre später soll der zwischenzeitlich immer mal wieder diskutierte Fall nun endgültig abgeschlossen werden. Möglichst noch während der nächsten Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag, 8. Februar, könnte die Entscheidung fallen. „Vorausgesetzt, Corona macht uns nicht doch noch einmal einen Strich durch die Rechnung“, wie Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau vorsorglich einschränkte. Sie aber „sehr froh“, dass es nun endlich losgehe. Die Christdemokratin hatte sich früh mit an die Spitze der Befürworter einer Umbenennung gesetzt und dafür auch öffentlich geworben.

Zwei wichtige Voraussetzungen für den anstehenden kommunalpolitischen Prozess sind inzwischen erfüllt: Es liegen mehrere Namen zur Auswahl vor und eine von den Parteien gewünschte beratende Runde aus Fachleuten steht bereit. Das vierköpfige Gremium wird die genannten Persönlichkeiten auf ihre Vergangenheit sowie ihre grundsätzliche Eignung als Namensgeber oder Namensgeberin hin überprüfen. Sowohl Kommunalpolitik als auch Verwaltung möchten eine Wiederholung der Situation wie jetzt bei Gustav Frenssen nämlich unbedingt vermeiden. Der Heimatdichter hatte in der Öffentlichkeit auch lange als honoriger Mann gegolten, bis irgendwann üble antisemitische Schriftstücke aus seiner Feder bekannt wurden.

Expertenrunde aus vier Personen

In der Expertenrunde sitzen laut Monika Saggau die frühere Leiterin der Bad Segeberger Stadtbücherei Friederike Sablowski, ihre Nachfolgerin Imma Terheyden-Breffka sowie Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza aus der Geschichtswerkstatt der örtlichen Volkshochschule. „Zwei Frauen und zwei Männer – paritätisch besetzt“, kommentierte Bürgermeister Toni Köppen. Treffen werden sie sich am kommenden Mittwoch.

Kaum zu glauben, dass diese beiden Bücher von ein und demselben Schriftsteller stammen: Frenssen-Kenner Dr. Dietrich Stein zeigte während einer Informationsveranstaltung im vorigen Jahr den nach seiner Einschätzung sehr lesenswerten Roman "Der Untergang der Anna Hollmann" und das von menschenverachtendem Nazi-Gedankengut strotzende Buch "Der Weg unseres Volkes" - beide von Gustav Frenssen. Quelle: Archiv / Detlef Dreessen

Wenn das Quartett grünes Licht gibt, kommen die Anwohnerinnen und Anwohner des Gustav-Frenssen-Weges zum Zuge. „Wir hoffen, noch Ende Januar eine Versammlung abzuhalten zu können, auf der wir ein Meinungsbild erhalten“, erklärte die Bürgervorsteherin. Aber auch da müsse man natürlich die Entwicklung der Pandemie abwarten. Früh hatten sich alle Beteiligten darauf verständigt, die unmittelbar Betroffenen in jedem Fall mit einzubinden. Entscheiden muss am Ende aus rein rechtlichen Gründen allerdings die Stadtvertretung. Die könne dem Meinungsbild folgen, müsse es aber nicht, stellte der Verwaltungschef klar.

Anlieger des Frenssen-Weges eher zurückhaltend

Innerhalb der Anliegerschaft war die Begeisterung für einen neuen Straßennamen von Anfang eher gedämpft. Viele trauten sich allerdings nicht, ihre Vorbehalte öffentlich zu äußern – aus Angst, dann womöglich in eine politisch rechte Ecke gestellt zu werden. Zumindest haben sie jetzt die Zusage der Stadt, dass sie bei den aufwendigen Formalitäten unterstützt und auch keine Kosten haben werden. Zu einem früheren Informationstreffen waren laut Bürgermeister Köppen 30 bis 40 Teilnehmer erschienen.

Sowohl CDU als auch SPD und Bündnis 90 / Die Grünen haben sich bei ihren Vorschlägen an den unter anderem von der Bad Segeberger Gleichstellungsbeauftragten Inge Diekmann geäußerten Wunsch gehalten, möglichst eine Frau zu benennen. Daher habe es auch keinen Anlass gegeben, die Gleichstellungsbeauftragte noch mit in das Beratungsgremium zu schicken, sagte Köppen. Bisher gibt es in der Kreisstadt lediglich zwei Straßen mit weiblichen Namen: den Anne-Frank-Weg und den Anny-Schröder-Weg.

CDU Bad Segeberg für Hilda Kühl

Die CDU-Fraktion möchte den Gustav-Frenssen-Weg gern in Hilda-Kühl-Weg umbenennen. Die Autorin zahlreicher Bücher und Theaterstücke, vornehmlich in niederdeutscher Sprache, wurde 1921 im Bad Segeberger Stadtteil Klein-Niendorf geboren und wuchs dort auch auf. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 blieb sie ihrer Heimatstadt eng verbunden.

Einen größeren Rahmen ziehen SPD und Grüne mit ihren Vorschlägen: Die Sozialdemokraten plädieren für die Schriftstellerin und Lyrikerin Sarah Kirsch, die Grünen für die Schauspielerin, Kabarettistin und Schriftstellerin Erika Mann, Tochter von Thomas und Schwester von Klaus Mann.

Nur für die Wählergemeinschaft BBS wäre ein Mann erste Wahl: der plattdeutsche Dichter und langjährige Lehrer in Reinfeld (Kreis Stormarn) Joachim Mähl. Der BBS könnte sich nach eigenen Angaben aber auch mit Hilda Kühl anfreunden.

Die ebenfalls in der Stadtvertretung sitzende FDP hat laut Monika Saggau bislang keinen eigenen Vorschlag unterbreitet.

Alle Namen wären leicht lesbar

Eine wichtiges Kriterium würden schon einmal alle vier Genannten erfüllen: Ihre Namen wären auf einem Straßenschild gut lesbar. „Darauf müssen wir natürlich auch achten“, betont der Bürgermeister. Er habe bereits einen Favoriten, verriet Köppen, aber natürlich wolle er den Entscheidungsprozess nicht beeinflussen. „Die Verwaltung ist natürlich neutral.“

Spätestens wenn die Sache Frenssen abgeschlossen ist, soll es zu einer generellen Überprüfung der Straßennamen in Bad Segeberg kommen. Die CDU-Fraktion hatte unlängst mit dem Vorstoß überrascht, auch Dr. Helmut Lemke, Waldemar von Mohl und Paul von Hindenburg auf die Liste der heiklen Fälle zu setzen. Vor allem die Nennung des Christdemokraten Lemke, früher Ministerpräsident und Landtagspräsident in Schleswig-Holstein, hatte innerhalb der Partei für einigen Wirbel gesorgt.

So oder so: Nach der Frenssen-Umbenennung stehen in jedem Fall noch drei Namen auf der Warteliste.