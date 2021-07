Was die zwei Männer und zwei Frauen in einer Bäckerei in Sülfeld stehlen wollten, ist nicht bekannt. Ihren Einbruchsversuch in der Nacht zu Sonnabend mussten sie abbrechen. Ohne Beute, dafür mit Einbruchswerkzeug, wurden sie noch in der gleichen Nacht von der Polizei festgenommen.