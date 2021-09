Bornhöved

Mit Luftballons und Wimpeln waren die Straßen und Vorgärten geschmückt in Bornhöved am vergangenen Wochenende. Es gab endlich wieder einen Grund dazu, als am Sonntag der Umzug mit den Königspaaren auf Trecker-Anhängern, im Feuerwehrauto und einem Oldtimer durch die Straßen rollte. Auch der Musikzug Sventana konnte nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause wieder auftreten. Es war der krönende Abschluss eines ganz besonderen Vogelschießens.

An 12 Stationen in ganz Bornhöved wurde gespielt

Monatelang hatten die Organisatorinnen aus dem Vorstand des Bürgervereins zusammengesessen, um ein coronakonformes Modell für das Kinder- und Familienfest zu entwickeln. Herausgekommen ist eine mobile Version, die zwei Tage lang durch die Gemeinde getingelt ist. Immerhin hatten sich 215 Teilnehmende jeden Alters angemeldet.

Lesen Sie auch Kindervogelschießen „to go“: In Groß Rönnau kamen die Spiele vor die Haustür

Insgesamt zwölf Stationen im ganzen Dorf wurden am Freitag und Sonnabend angefahren. Jeweils eine Stunde lang wurde dann gespielt: Erst galt es, in dreißig Sekunden drei Nudelsorten aschenputtelartig zu sortieren. Dann sollten Dinkelkissen in Zieltonnen geworfen werden, bevor anschließend das Erbsenschlagen auf dem Plan stand. Zum Schluss mussten alle noch ihr Glück am Glücksrad herausfordern.

Mit vier Spielen zogen die Veranstalter beim Kindervogelschießen durch Bornhöved am Wochenende. Tore Vogl beim Spiel Erbsenschlagen. Quelle: Sönke Ehlers

Das Glücksrad war übrigens das Lieblingsspiel von Emilia Petitjean. „Hier hab ich eine 9 gedreht“, freute sich die Fünfjährige, die mit ihrer Freundin Zoé Jahnke, aufgrund ihres Alters zum ersten Mal am Vogelschießen teilnehmen konnte.

Erstmals gab es beim Vogelschießen auch eine Seniorenwertung

Acht Altersklassen gab es in diesem Jahr. Erstmals gab es auch eine Seniorenwertung. Im Achtern Höfen, wo die betreute Seniorenwohnanlage liegt, hatten die Anwohner bunt geschmückt und warteten schon gespannt auf das Vogelschieß-Mobil. Alle, ob Kind oder Senior, absolvierten die gleichen Spiele.

Konzentration beim Nudeln sortieren: Andreas Meyer, Spielleiterinnen Lilly Boock und Emmi Starke sowie Teilnehmerin Sharina Utermark (v.li.). Im Hintergrund Caro Boock und Christine Wulf vom Bürgerverein. Quelle: Sönke Ehlers

Das freute auch Kristina Mahnke, Mitglied des Seniorenbeirates in Bornhöved. „Wir können beim Vogelschießen aktiv mitmachen und sind nicht nur als Beobachter dabei.“

Auch die Preisvergabe fand vor Ort statt. In einem eigens hergerichteten mobilen Geschenkebus konnten sich Kinder und Jugendliche Bücher, Spielsachen oder Gutscheine aussuchen. Für die Erwachsenen und Senioren gab es Gutscheine von ortsansässigen Geschäften und Unternehmen.

Die Königspaare des Kindervogelschießens in Bornhöved. Wegen Corona gab es eine mobile Version des Familienfestes. Quelle: Bente Wulf

Die Krönung der Gewinner wurde dann am Sonntag vor dem Feuerwehrhaus abgehalten. Dort startete auch der Festumzug durch das Dorf. „Bis in die letzte Ecke hatten die Menschen in Bornhöved ihre Vorgärten und Straßen mit Luftballons und Wimpelketten geschmückt“, freute sich Christine Wulf, Vorsitzende des Bürgervereins. Standesgemäß wurden die Königspaare auf geschmückten Kutschen von Bauhofmitarbeiter Marco Vollbracht und Peter Beckmann mit Oldtimer-Traktoren durch ihr Königreich gefahren.

Königspaare zogen durch das ganze Dorf

Wer wollte, konnte die Fahrt auch im großen Feuerwehrauto genießen, was besonders die kleineren für sich beanspruchten. Das Seniorenkönigspaar Hartmut und Heike Schröder wurde von Eckhard Stave, vom Motorsportclub Bornhöved, im Ford A, Baujahr 1930 chauffiert.

Die Königspaare in Bornhöved In acht Altersklassen waren die 215 Teilnehmenden gegeneinander angetreten. Das sind die Gewinner: Vorschule (4-5 Jahre): Victoria Luisa Piater und Bosse Starke (4-5 Jahre), Aisha Hotak und Leo Boock (6-7 Jahre), Davina Henschel und Joris Burkandt (8-9 Jahre), Neele Kohlhase und Julian Lubrich (10-11 Jahre), Wiktoria Marchenko und Hagen Neustädt (12-13 Jahre), Lucy Carlotta Mathies und Hennes Meier (14-17 Jahre), Andrea Peters und Marius Schumacher (18-59 Jahre), Heike Schröder und Hartmut Schröder (Ü 60).

Am Ende waren alle zufrieden und glücklich über das Fest. „Es hat uns riesige Freude bereitet, wir sind glücklich, dass wir endlich wieder spielen konnten“, sagte Musikzug-Vorsitzender Jörg Fenneberg.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Christine Wulf. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Alternatividee des mobilen Vogelschießens und überglücklich, dass sich alle so darüber freuen“, sagte sie. Die Absage des Festes sei für sie nicht in Frage gekommen. „Wenn es coronabedingt gar nicht gegangen wäre, hätten wir ohne Durchführung der Spiele Geschenke an die Bornhöveder Kinder verteilt.“ Diese Minimalvariante war zum Glück nicht nötig.