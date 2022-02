Da rieben sich die Besucher des Famila-Marktes in Kaltenkirchen verwundert die Augen. Gut gebaute Männer in roten Trikots und Helmen drückten den Damen Rosen und Kindern Süßigkeiten in die Hand. Ein Grund für diese ungewöhnliche Aktion: Pünktlich zum Super Bowl – und zum Valentinstag – wollten sie ihre Sportart bekannter machen.