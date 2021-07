Einige Einweg-Plastikartikel sind seit Juli zwar verboten. Essen zum Mitnehmen gibt es meistens weiterhin in Einweg-Verpackungen. Dabei gibt es etablierte Mehrweg-Systeme für Gastronomen. Das Mora Mora in Bad Segeberg und die Strengliner Mühle in Pronstorf machen vor, was 2023 zur Pflicht wird.