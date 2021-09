Kreis Segeberg

Die jetzige Situation in Henstedt-Ulzburg behagt Klaus Stuber nicht. Er ist nicht nur Vorsitzender im Kaltenkirchener Seniorenbeirat, sondern auch an der Spitze des Kreisseniorenbeirates. Interessiert und durchaus kritisch beobachtet er, was in Henstedt-Ulzburg passiert. Zwölf Männer hatten sich dort für den Seniorenbeirat beworben und waren im März von der Gemeindevertretung eingesetzt worden. Die Politiker waren allerdings unzufrieden mit dieser einseitigen Besetzung und hätten sich auch Frauen gewünscht, die sich in dem Beirat engagieren. Es kam aber anders. Der rein männlich besetzte Seniorenbeirat nahm seine Arbeit auf. Die Politik forderte eine Satzungsänderung, sodass künftig auch Frauen dort aktiv werden.

Diskussion um die paritätische Besetzung des Beirates

Auf der jüngsten Sitzung des Sozial-, Senioren- und Gleichstellungsausschusses unter dem Vorsitz von Thorsten Möhrcken (Grüne) wurde über eine Änderung der Satzung diskutiert. Angedacht war eine paritätische Besetzung nach dem Vorbild der Hansestadt Lübeck. Dagegen aber wehrte sich der jetzige Seniorenbeirat. Wie dessen Vorsitzender Wilfried Balschuhn in der Sitzung mitteilte, fanden die Mitglieder des Seniorenbeirates Henstedt-Ulzburg die Besetzung per Frauen- und Männer-Bewerber-Listen undemokratisch.

„Das hat mit Demokratie doch gar nichts zu tun“, meint hingegen Klaus Stuber, der dieser Argumentation der Männer nicht folgen kann. Im Gespräch mit KN-online erklärt Stuber als Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates seine Sicht auf die Dinge in Henstedt-Ulzburg. „Eine Mischung von Männern und Frauen in der Zusammensetzung des Beirates ist immer von Vorteil“, sagt Stuber. Allerdings habe er etwas gegen den Begriff Parität, also die Verteilung der Sitze im Beirat an die gleiche Anzahl Männer wie Frauen. „Das hat doch mit der Realität nichts zu tun.“

Seniorenbeiräte im Kreis Segeberg Neun Städte und Gemeinden im Kreis Segeberg haben einen eigenen Seniorenbeirat, der jeweils ganz unterschiedlich zusammengesetzt ist. Die Zahlen hat Klaus Stuber im Frühjahr dieses Jahres ermittelt: Während in Henstedt-Ulzburg zwölf Männer in dem Gremium sitzen, sind es in Kaltenkirchen zehn Männer und neun Frauen. In Bad Bramstedt setzt sich der Seniorenbeirat aus elf Männern und fünf Frauen zusammen. Zwei Männer und fünf Frauen kümmern sich in Groß Kummerfeld im Beirat um die Belange der älteren Bürger. In Rickling sind es nur fünf Frauen. In Boostedt setzt sich der Seniorenbeirat aus drei Männern und zwei Frauen zusammen. Der Beirat in Bad Segeberg hat sechs Männer und fünf Frauen. In Norderstedt sind die Sitze unter 14 Männern und sieben Frauen aufgeteilt. In Oering engagieren sich drei Männer und eine Frau. Der Kreisseniorenbeirat hat neun Männer und elf Frauen.

In der Generation 60plus gebe es mehr Frauen als Männer, weil sie nun mal länger leben. Es gebe nie genau dieselbe Anzahl an Männern und Frauen in der Bevölkerung. Schon deshalb ist ihm eine paritätische Besetzung des Seniorenbeirates ein Dorn im Auge. Sie bilde nicht die Realität ab und sei praxisfern.

Kaltenkirchen besetzt Seniorenbeirat nach anderer Methode

In Kaltenkirchen, dessen Seniorenbeirat Klaus Stuber vorsitzt, wurde vor kurzem auch die Satzung überarbeitet. Nun ist festgelegt, dass „der Anteil der Geschlechter angemessen berücksichtig wird“, wie es dort steht. Das sei mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt so abgesprochen worden. In Kaltenkirchen wird der Seniorenbeirat nach einer besonderen Methode besetzt. Von den regulär 20 Mitgliedern sind zehn frei gewählt von den Wahlberechtigten in Kaltenkirchen, die dort wohnen und über 60 Jahre alt sind. Bewerben kann sich dort jeder, der die Kriterien erfüllt.

Delegierte aus großen Vereinen und Verbänden

Die anderen zehn Plätze in dem Beirat werden von Delegierten der vier größten Parteien in der Stadtvertretung, der evangelischen und katholischen Kirche, des DRK Kaltenkirchen, der Awo Kaltenkirchen, des Sozialverbandes Kaltenkirchen und der Volkshochschule der Kommune besetzt. Damit ist laut Klaus Stuber gewährleistet, dass der Seniorenbeirat ein Abbild der Bevölkerung ist. Zurzeit ist ein Platz eines frei gewählten Beiratsmitgliedes vakant. Diese Art der Besetzung des für vier Jahre gewählten Gremiums habe sich in den 30 Jahren seit seinem Bestehen bewährt.

Der Politik und dem jetzigen Seniorenbeirat in Henstedt-Ulzburg kann Klaus Stuber diesen Weg nur ans Herz legen. In der Regel habe es immer in Kaltenkirchen geklappt, dass genug Mitglieder beider Geschlechter in dem Beirat gearbeitet hätten.

Ehrenamtliche sollen über Auflösung des Seniorenbeirates nachdenken

Klaus Stuber sieht sich als Außenstehender und will seinen Kollegen in der Nachbargemeinde Henstedt-Ulzburg nichts vorschreiben. Aber er sieht – sollte die Zusammensetzung so bleiben wie jetzt – schwierige vier Jahre auf den Beirat zukommen. „Die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik wird nicht einfach“, vermutet Stuber. Der ernannte Seniorenbeirat müsse, so sein Tipp an den Vorsitzenden Wilfried Balschuhn, bei der Politik vorfühlen, ob sie darauf bestehe, den jetzigen Beirat zu kippen. In der jüngsten Sitzung des SSG hatte Ausschusschef Möhrcken dem Seniorenbeirat nahegelegt, über eine freiwillige Auflösung nachzudenken. Die Henstedt-Ulzburger Politik, so scheint es, will diesen Schritt nicht selbst gehen und die Ehrenamtlich damit möglicherweise vor den Kopf stoßen.

Seniorenbeirat hat Rede- und Antragsrecht in der Politik

Was würde er an Stelle der Henstedt-Ulzburger machen? „Auflösen, eine neue Satzung beschließen und dann loslegen mit der Arbeit“, sagt Klaus Stuber. Der Seniorenbeirat sei wichtig, weil er Interessen und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren, die sich aufgrund der Lebens- und Umweltverhältnisse ändern, vertrete. Der Beirat hat in der Kommunalpolitik nicht nur Rede- sondern auch Antragsrecht. Ein Großteil der Arbeit, so Klaus Stuber, bestehe darin, sich hinter den Kulissen zu vernetzen. Ein Miteinander mit der Politik und anderen Organisationen sei immens wichtig.