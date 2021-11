Daldorf

Am Lagerfeuer sitzen die Kinder der dritten Klasse der Grundschule Schlamersdorf im Erlebniswald Trappenkamp. Ein warmer Apfelpunsch, eine letzte Stärkung, dann geht es los zur beliebten Mini-Waldweihnacht für Grundschulen. Alle Plätze waren schnell vergeben. „Das Bedürfnis bei den Schulen war groß“, sagt Stephan Mense, Leiter des Erlebniswaldes. Im vergangenen Winter durften wegen des Lockdowns keine Klassen kommen. „Normal“ ist es aber auch in dieser Vorweihnachtszeit nicht im Erlebniswald.

Waldweihnacht für Schulen im Erlebniswald schnell ausgebucht

Drei Stunden basteln, toben, spielen, Türchen am Adventskalender öffnen und nebenbei etwas über den Wald und die Tiere lernen – das ist das Konzept der Waldweihnacht für Grundschulen. „In zwei Wochen waren alle Plätze vergeben“, sagt Mense am Donnerstag. Es ist der zweite Tag der Waldweihnacht für Grundschulen. Drei Klassen aus Schlamersdorf und Kaltenkirchen sind im Wald unterwegs. Bis zum 8. Dezember werden 26 Klassen aus dem Umland den Erlebniswald besuchen.

Kleine Waldweihnacht für Grundschulen im Erlebniswald Trappenkamp. Grundschüler aus Schlamersdorf mit Waldpädagogin Friederike Conrad vor dem Wildgehege. Futter für die Tiere haben sie dabei. Quelle: Nadine Materne

Die dritte Klasse der Grundschule Schlamersdorf ist gerade bei der „Futterstation“ angekommen. Gleich soll es ins Wildgehege gehen. Die Kinder sollen Futter für die Tiere mitbringen. Auf einem Tisch liegen Heu und Äpfel, davor stehen Eimer mit Kastanien, Rüben, Mais und mehr. „Was davon ist das Wichtigste für die Hirsche zum Fressen“, will Waldpädagogin Friederike Conrad von den Kindern wissen.

Kinder aus Kaltenkirchen und Schlamersdorf füttern Wildtiere

„Kastanien“, sagt ein Kind. „Das ist so wichtig wie ein Schokoweihnachtsmann für uns“, antwortet Conrad. Also eher eine Leckerei als eine gute Hirschkost. Auch die Äpfel vergleicht Conrad eher mit einem leckeren Keks von Mutti. „Mais?“, rät ein anderes Kind. „Wie viel Mais wächst im Wald?“, fragt die Pädagogin zurück. Dann aber kommt doch ein Junge auf die richtige Antwort: „Heu oder Stroh?“

Lesen Sie auch Weihnachtsmarkt in Pronstorf startet: Erstes Wochenende mit 3G, dann neue Regeln

Richtig, sagt Conrad und erklärt den Kindern, das Hirsche wie Kühe Wiederkäuer sind, und was das bedeutet. „Kennt noch jemand Wiederkäuer?“ Da wissen die Jungen und Mädchen gut Bescheid: Alpakas, Rehe, Schafe. „Sehr gut“, lobt Conrad, bevor es zu den Tieren ins Wildgehege geht und jedes Kind etwas zum Füttern mitnehmen darf. Auch die Leckereien.

Kleine Waldweihnacht für Grundschulen im Erlebniswald Trappenkamp. Für den Besuch im Wildgehege schnappen sich die Kinder der Grundschule Schlamersdorf Futter für die Hirsche, auch Sarah füllt ihr Körbchen. Quelle: Nadine Materne

Drei Stunden lang laufen die Kinder so sechs Stationen ab, dabei sollen sie Tiere pantomimisch nachmachen und erraten, sie basteln Aststerne und Stecken aus Naturmaterialien zum Mitnehmen, pirschen durch den Wald und lauschen am Lagerfeuer einer Geschichte bei Punsch und Lebkuchen.

Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona für ungeimpfte Kinder

„Eigentlich kommen am Ende immer alle Gruppen zusammen am Lagerfeuer an“, sagt Mense. In diesem Jahr bleiben die Klassen unter sich. „Wir sind ein Familienangebot und viele Kinder sind noch ungeimpft“, sagt Erlebniswald-Leiter Mense. Die Kinder sollen geschützt werden, und trotzdem so viel Spaß wie möglich haben.

Im Vorjahr musste die Miniwaldweihnacht für die Grundschulen im Erlebniswald ausfallen. „Wir hatten Lockdown, durften keine Klassen empfangen“, erinnert sich Mense. Dafür waren die Pädagogen zu den Schulen gekommen.

Erlebniswald-Leiter Stephan Mense erklärt, warum auf Großveranstaltungen auch unter 2G-Bedingungen verzichtet wird. Vor allem die Kinder sollen geschützt werden. Quelle: Nadine Materne

Nun sind die Klassen zurück im Wald in Daldorf, aber Normalität ist noch nicht wieder eingekehrt. Seit fast zwei Jahren gibt es keine Großveranstaltungen mehr im Erlebniswald. 500.000 Euro weniger Umsatz bedeutet das für den Erlebniswald, ein Drittel der Jahreseinnahmen. Auch die große Waldweihnacht mit einigen Tausend Besuchern wurde in diesem Jahr abgesagt, während andere Weihnachtsmärkte unter 2G-Bedingungen stattfinden.

Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp wieder abgesagt

Diese Kontrolle sei nicht zu leisten, begründet Mense. Und wenn ungeimpfte Kinder dicht an dicht vor der Kasperbühne sitzen oder Weihnachtsdekoration basteln, das sei angesichts der Lage nicht zu verantworten. Zu schwer sei es zudem, solche Großveranstaltungen derzeit zu planen: Kommt aus Sorge vor Corona keiner oder wird der Park überrannt, weil alle wieder etwas erleben wollen?

Beide Szenarien seien nicht gut, sagt Mense. Geplant waren stattdessen kleine Adventsveranstaltungen, aber auch diese wurden inzwischen abgesagt wegen der steigenden Infektionszahlen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Waldweihnacht für Grundschulen, die seit 2007 im Erlebniswald angeboten wird, soll aber den Kindern eine Freude gemacht werden. Jährlich unterstützt die Stiftung der Sparkasse Südholstein die Aktion mit 6500 Euro. Filialdirektor Kai Gräper und Stiftungsgeschäftsführer Dr. Stephan Kronenberg überzeugten sich am Donnerstag selbst vom Ergebnis im Erlebniswald. „In dieser schwierigen Zeit unterstützen wir die Kinder gern mit diesem Angebot.“