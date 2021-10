Kreis Segeberg

Bisher können Segeberger ihr Strauchgut und Sperrmüll vom Wege-Zweckverband (WZV) kostenlos abholen lassen. Das soll sich bereits im nächsten Jahr ändern. Das „Bringsystem“ stärken nennt es der WZV: Die Kunden sollen alte Möbel und Grünabfälle ab 2022 selbst zum Recyclinghof bringen. Wer den Müll abholen lassen will, muss künftig tief in die Tasche greifen. Kritiker befürchten deshalb die Zunahme von illegalen Müllablagerungen.

Strauchgut und Sperrmüll: 45 Euro werden bei Abholung fällig

45 Euro „Anfahrtspauschale“ sollen Kunden ab 2022 zahlen, wenn sie Sperrmüll oder Gartenabfälle abholen lassen, erklärte Ceyda Oguz, Leiterin des Bereichs Abfallwirtschaft beim WZV, am Montag im Abfallwirtschaftsausschuss. Die Entsorgung des Mülls bleibe kostenlos. Alternativ können WZV-Kunden ihr Strauchgut oder Altmöbel selbst zum Recyclinghof fahren und dort kostenlos abgeben – egal wie oft. Pro Anlieferung soll eine Menge von zwei Kubikmetern kostenfrei sein.

Bisher konnten die Kunden zwei Mal im Jahr drei Kubikmeter Strauchgut oder ein Mal sechs Kubikmeter kostenfrei abholen lassen vom WZV. Auch beim Sperrmüll gab es die Möglichkeit, abhängig vom Entsorgungstarif, eine Freimenge abfahren lassen.

Immer wieder wird Müll in der Landschaft entsorgt. Das Problem könnte zunehmen, wenn der WZV Sperrmüll oder Grünabfälle nicht mehr kostenlos abholen möchte, befürchten Kritiker. Quelle: Gesa Abel (Archiv)

„Das ist eine Steilvorlage für illegale Ablagerungen“, befürchtet Knut Hamann, Bürgermeister in Gönnebek, bei der Diskussion im Abfallwirtschaftsausschuss. Schon jetzt habe er den Eindruck, dass mehr Müll illegal im Knick entsorgt werde. „Wir haben die Nebenwege und es gibt die Gelegenheit.“

Kritiker befürchten mehr illegale Müllentsorgung

„Warum sollten die Abfälle im Knick abgeladen werden, wenn sie kostenlos beim Recyclinghof abgegeben werden können“, entgegnete Ceyda Oguz. Immerhin müsse der Müll ja sowieso schon auf einen Anhänger oder ins Auto geladen werden.

Lesen Sie auch Leerung nach Bedarf: Müllgebühren im Kreis Segeberg werden neu kalkuliert

Davon sind keineswegs alle überzeugt. Auch Ausschussvorsitzende Karin David aus Dreggers räumt ein, ihre Zweifel gehabt zu haben, sprach sich aber für einen Versuch aus, um Erfahrung zu sammeln. „Jeder Bürgermeister muss dann mal aufpassen und illegale Ablagerungen notieren. Eine andere Option haben wir nicht.“

Für Wolfgang Wilczek, Bürgermeister in Hardebek, leuchtet auch nicht ein, warum Abfälle, die bereits auf einem Anhänger liegen, in die Natur geworfen werden sollten, statt sie zum Recyclinghof zu bringen. Stellte dann aber selbst fest, dass Bürger seiner Gemeinde 20 Kilometer bis zum Hof nach Schmalfeld fahren müssten, obwohl Neumünster mit dem Recyclinghof der Stadtwerke viel dichter liegt. Bisher können Segeberger dort nicht kostenlos ihren Sperrmüll und Grünabfälle anliefern. Es würden aber Gespräche deswegen geführt, so Oguz.

WZV stellt Abfallentsorgung bis 2023 komplett um

„Und was ist mit älteren Leuten, die nicht mehr selbst zum Recyclinghof fahren können“, wollte ein Ausschussmitglied wissen. Oguz betonte, dass die Abholung von Strauchgut und Sperrmüll nicht eingestellt werden soll. Allerdings soll eine Anfahrtspauschale in Höhe von 45 Euro erhoben werden für die Dienstleistung.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Kunden dürfte die Ankündigung überraschend kommen. Die Ausweitung des Bringsystems wurde als Teil des neuen Gebührensystems ab 2023 vorgestellt. Dann soll der Restmüll nur noch nach Bedarf abgeholt werden, um Anreize zur Müllvermeidung zu setzen und Kosten zu sparen.

WZV-Kunden sollen sich an Bringsystem gewöhnen

Eigentlich sollte diese Umstellung bereits zu 2022 erfolgen. Allerdings sei schnell deutlich geworden, dass die Umsetzung doch länger dauert, erklärte Oguz. Den Teilbereich der Strauchgut- und Sperrmüllsammlung wolle man nun aber doch schon umsetzen, um die Kostenentwicklung und die Personalressourcen zu ermitteln. Dies sei wichtig, um die Umstellung auf die Bedarfsleerung ab 2023 besser planen zu können.

Auch sei es für die Kunden besser, wenn sie sich auf Teilschritte einstellen könnten und sich nicht alles geballt ändere, meint Oguz. Deshalb halte sie die Umstellung der Strauchgut- und Sperrmüllsammlung zum 1. Januar 2022 für notwendig. Der Abfallwirtschaftsausschuss stimmte dem Vorschlag mit fünf zu eins Stimmen zu.