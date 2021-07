Kreis Segeberg

Aus dem Kreis Segeberg sind nicht nur Helfer von Rettungsdienstorganisationen in den Hochwassergebieten in Westdeutschland unterwegs, sondern jetzt auch Mitarbeiter des Wege-Zweckverbandes (WZV). Mit Personal und Fahrzeugen werden die Aufräumarbeiten unterstützt.

„In der vergangenen Woche hatte die norddeutschen Entsorgungsunternehmen ein dringender Hilferuf aus dem Katastrophengebiet an der Ahr erreicht“, sagt WZV-Mitarbeiterin Annika Trimpert. Die dortigen Abfallwirtschaftsbetriebe seien angesichts der großen Mengen an Sperrmüll, Schutt und Geröll hoffnungslos überfordert.

Hochwassergebiete: Hunderttausende Kubikmeter Unrat

Mehrere hunderttausend Kubikmeter Unrat müssten innerhalb einer völlig zerstörten Infrastruktur beseitigt werden. Es fehle an allem: Spezialfahrzeugen, Helfern, Entsorgungskapazitäten.

Kurzfristig und unbürokratisch hätten sich WZV-Vorsteher Peter Axmann und die Geschäftsführer oder Fachbereichsleiter anderer norddeutscher Abfallwirtschaftsbetriebe kurzgeschlossen und Hilfe organisiert. Auch private Entsorgungsunternehmen seien sofort bereit gewesen zu unterstützen.

20 Fahrzeuge und 25 Kräfte auch vom WZV im Fluthilfe-Einsatz

Am Montag haben sich in den frühen Morgenstunden Teams mit 20 Fahrzeugen und 25 Kräften auf den Weg in den Südwesten gemacht. Darunter sind Containerzüge, Kranwagen, Unimogs und Werkstattwagen.

Der WZV stellt vier Kräfte mit einem Containerzug, einem Greiferwagen-Zug und einem Kanalspülfahrzeug. Sammelpunkt wird das Abfallwirtschaftszentrum im Industriegebiet von Scheid (Rheinland-Pfalz). Von dort werden die Helfer eingesetzt.

WZV mindestens zwei Wochen im Hochwassergebiet

„Die Dauer des Einsatzes ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und wird mindestens bis Ende dieser Woche dauern“, sagt WZV-Chef Peter Axmann. Wird der WZV auch Müll mitnehmen von dort? „Das ist derzeit nicht geplant, aber auch insoweit ist die weitere Entwicklung abzuwarten.“

Beteiligt an der Hilfsaktion sind laut WZV-Sprecherin Annika Trimpert außer dem WZV die privaten Unternehmen Karl Eggers & Sohn GmbH aus Tangstedt und die Buhck Gruppe aus Wiershop sowie die öffentlichen Abfallwirtschaftsbetriebe der Städte Kiel (ABK) und Lübeck (EBL), der Zweckverband Ostholstein (ZVO) und die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH).

WZV federführend bei Hilfseinsatz an der Ahr

Die logistische Planung des Hilfseinsatzes wurde federführend durch den WZV und die Entsorgungsbetriebe Lübeck übernommen. Peter Axmann und Manfred Rehberg, Leiter der Stadtreinigung bei den EBL, freuen sich, dass für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Katastrophengebiet so schnell und umfangreich Unterstützung zur Verfügung gestellt werden konnte.

„Solidarität wird in der Abfallwirtschaft noch großgeschrieben“, sagt Axmann. Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich zu diesem Spezialeinsatz bereit erklärt haben. „Auch Betriebe, die derzeit wegen der Ferienzeit an der Kapazitätsgrenze arbeiten, haben nicht gezögert, zu unterstützen“, ergänzt Manfred Rehberg.