Kaltenkirchen

„Ich hatte Angst, dass nur eine Handvoll Leute kommen würden. Aber die heutige Zahl hat meine Erwartungen weit übertroffen“, sagte ein glücklicher Andreas Mecke, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen. Rund 20 Menschen mit Einschränkungen hatten sich im Kaltenkirchener Rathaus eingefunden, um die Gründung eines Beirats für diese Personengruppe vorzubereiten. Und sie äußerten bei dem Workshop auch schon sehr konkrete Wünsche, sprachen Defizite an, die schnell abgestellt werden sollten.

Einen Kinder- und Jugendbeirat (Jugendstadtvertretung) sowie einen Seniorenbeirat gibt es seit längerem in Kaltenkirchen. Ende November 2021 beschloss die Stadtvertretung, so etwas auch für behinderte Menschen ins Leben zu rufen, verabschiedete bereits eine entsprechende Satzung.

In der Stadt leben derzeit über 2000 Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung mit einem Grad von 50 Prozent und mehr. Für die Wahl ihrer speziellen Interessenvertretung ist der 9. September vorgesehen. Der Beirat soll acht Personen umfassen. Die müssen älter als 18 Jahre alt sein, in der Stadt wohnen, schwerbehindert oder gleichgestellt sein. Es können auch Personen sein, die einen behinderten Angehörigen gesetzlich betreuen.

Kaltenkirchener Workshop dient vor allem dem Kennenlernen

Der Workshop im Rathaus diente vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen, dazu, sich auszutauschen, schon einmal Wünsche zu artikulieren und Informationen über die Arbeit eines Beirates zu erhalten. Dafür hatten viele Helfer eine Menge vorbereitet. So wurden alle Teilnehmer zum Beispiel fotografiert, mit den Bildern dann persönliche Plakate von ihnen erstellt. Diese konnten die jeweiligen Frauen und Männer später mit nach Hause nehmen. Sie dienten zuvor dazu, sich darüber vorzustellen und eine mögliche Befangenheit abzulegen.

Andreas Mecke, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen, druckte die Fotos der Teilnehmer für die Plakataktion aus. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

In Kleingruppen wurde dann erarbeitet, was den Betroffenen mit Blick auf die jeweiligen Einschränkungen in Kaltenkirchen wichtig ist, wie sie sich ihr weiteres Leben in der Stadt vorstellen und wofür sie sich speziell einsetzen möchten.

Und aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprudelten viele Ideen nur so heraus. Für die gehörlosen Frauen Geesche Altenhöner und Claudia Klee, die sich über Gebärdensprach-Dolmetscherin Alexandra Fiedler verständigten, ist zum Beispiel wichtig, dass auf den Bahnsteigen Informationen besser optisch dargestellt werden, da sie Durchsagen nicht wahrnehmen können. Anders müsse es auch in Fahrstühlen werden, wo Gehörlose bei Störungen auch die Möglichkeit bekommen müssten, besser Hilfe anzufordern.

Großer Wunsch: Mehr öffentliche Toiletten in Kaltenkirchen

Daniela Bünemann wünscht sich mehr rollstuhlgerechte, bezahlbare Wohnungen in der Stadt. „Vor allem auch mehr öffentliche Toiletten, die wir benutzen können.“ Ein Anliegen, das viele teilten. Auch Yasemin Weber sprach für zahlreiche der Teilnehmer, als sie die schlechte Qualität vieler Gehwege monierte, die Rollstuhlbenutzer immer wieder vor Schwierigkeiten stellen würden.

„Menschen mit Einschränkungen sollen es in der Stadt künftig besser haben“, sagte Bürgermeister Hanno Krause. „Deshalb brauchen sie eine kräftige Stimme, einen eigenen Beirat.“ Eine Ansicht, die Mecke teilt, denn von ihm ging die Initiative dafür aus. Er erklärte, dass für den 1. Juli ein zweiter Workshop geplant sei, bei dem es dann vor allem um das Organisatorische rund um die Wahl gehe. „Dass wir bereits jetzt schon genügend Kandidaten haben, ist sehr schön.“