Kreis Segeberg

Das Coronavirus breitet sich unterschiedlich stark im Kreis Segeberg aus. Im Osten des Kreisgebiets stecken sich derzeit bezogen auf die Einwohnerzahl relativ wenige Menschen an, im städtisch geprägten Südwestkreis deutlich mehr.

Wahlstedt gelang sogar, in der Woche bis zum vorigen Montag keine einzige Neuinfektion melden zu müssen – so wie schon in der Woche zuvor. Alle anderen Städte, Ämter und amtsfreie Gemeinden haben neue Fälle zu registrieren.

Kaltenkirchen liegt bei Corona-Inzidenzen vorne

Spitzenreiter der vergangenen Woche ist Kaltenkirchen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 65,6: So viele neue Fälle gab es in sieben Tagen, rechnerisch bezogen auf 100.000 Einwohner (Vorwoche: 74,3). Einwohner hat Kaltenkirchen über 23.000.

Knapp dahinter liegen Norderstedt mit 64,4 (41,7), Ellerau mit 63,5 (15,9) und Henstedt-Ulzburg mit 46,4 (17,9).

Im Mittelfeld der Wochenauswertung, die der Kreis am Mittwoch vorgelegt hat, befinden sich das Amt Boostedt-Rickling mit 36,9 (7,4), Amt Bornhöved mit 27,2 (18,1), Amt Kaltenkirchen-Land mit 26,6 (8,9) und Amt Bad Bramstedt-Land mit 18,1 (9,1).

Am Mittwoch zehn Neuinfektionen

Relativ wenige neue Infektionen kommen aus dem Amt Trave-Land mit 14,9 (10), Amt Leezen mit 11,4 (34,3), Bad Segeberg mit 11,3 (5,7), Amt Kisdorf mit 9,3 (9,3) und Amt Itzstedt mit 7,9 (31,8).

Neu infiziert haben sich am Mittwoch zehn Segeberger. Aktuell nachweislich angesteckt sind 195 Menschen (-1) im Kreis Segeberg. Von diesen müssen weiterhin zehn in Kliniken behandelt werden, darunter ein Patient auf einer Intensivstation.

7-Tage-Inzidenz knapp unter 40

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 38,5 (37,8). Bislang haben sich 7991 Segeberger infiziert, 166 waren gestorben. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 342 Segeberger (+21) aufhalten.