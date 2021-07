Die Stadt Wahlstedt arbeitet am Integrierten Stadtentwicklungskonzept, kurz ISEK. Jetzt können die Wahlstedter und Wahlstedterinnen bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen mitreden. Es geht los mit der Auftaktveranstaltung am Freitag, 27. August, um 17 Uhr in der Aula der Poul-Due-Jensen-Schule. Anmeldungen sind bis Freitag, 20. August möglich unter stadtentwicklung@wahlstedt.de. Fragen der Stadtentwicklung sind: Wie viel Wachstum verträgt die Stadt? Wo kann neuer Wohnraum entstehen und wie kann sich das Gewerbe entwickeln? Was braucht die Innenstadt? Was macht den Charakter von Wahlstedt aus und wie kann er erhalten werden? Wie kann die Stadt attraktiver werden?

Mit solchen und vielen anderen Zukunftsfragen wie Mobilität, Umwelt und Klima sowie soziale Infrastruktur beschäftigt sich das ISEK Wahlstedt. Es war durch die Stadt angestoßen worden und wird von dem beauftragten Planungsbüro Architektur + Stadtplanung aus Hamburg begleitet.

Ein ISEK ist ein Instrument der Stadtentwicklung und soll als Orientierungsrahmen für die zielgerichtete und bedarfsgerechte Fortentwicklung der städtischen Strukturen in den nächsten zehn bis 15 Jahren dienen. Es soll in enger Abstimmung zwischen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit erarbeitet werden. Außerdem ermöglichen ISEKs den Zugang zu öffentlichen Fördermitteln. Neben der Auftaktwerkstatt sind noch zwei weitere Veranstaltungen geplant, in der die Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen können.