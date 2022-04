Wahlstedt

Karsten Wilkening kam sich vor wie ein richtiger Stümper. Ein Seeadler war es, der dem Pressesprecher des Luftsportvereins Kreis Segeberg in gut 400 Metern Höhe die Unzulänglichkeiten deutlich vor Augen führte, die ein Segelflugzeug im Vergleich zu einem so majestätischen Greifvogel nun einmal aufweist. „Der Vogel hat mich quasi in der Luft stehengelassen und ist atemberaubend schnell im Aufwind gestiegen“, erzählt Wilkening. „Schön und beeindruckend“ sei diese Begegnung hoch in der Luft zwischen Bad Segeberg und Schackendorf auf jeden Fall gewesen, auch wenn er und seine Flugmaschine nicht den Hauch einer Chance gehabt hätten.

Wilkenings Flug war einer von vielen, seit die Segelflieger in Wahlstedt ihre Saison offiziell eröffnet haben. Am Stahlseil der 300 PS starken Winde wurden die Flugzeuge zuletzt reihenweise in die Luft geschleppt und erreichten dabei Ausklinkhöhen von bis zu 400 Metern. „Diese Höhe wird dann im Bereich der Platzrunde genutzt, um Aufwinde zu finden“, schildert der Sprecher, selbst ein erfahrener Pilot.

Erstmal Starts und Landungen in Wahlstedt geübt

Allerdings sei in der Woche vor Ostern, als das traditionelle Fliegerlager auf dem Gelände unweit des Bahnhaltepunktes stattfand, wenig von der erhofften Thermik zu spüren gewesen. „Graue Wolken verhinderten die Sonneneinstrahlung, sodass unablässig gestartet und gelandet wurde. Der Mangel an Aufwinden sei aber durchaus zu verkraften gewesen, denn nach der langen Winterpause sei es gar nicht so schlecht, sich erstmal wieder mit kurzen Flügen „einzuwackeln“ und die Grundfertigkeiten bei Start und Landung zu üben. „Dazu muss jeder Pilot auch einen offiziellen Überprüfungsstart mit einem Fluglehrer im Doppelsitzer unternehmen.“

Segelflieger auf der Suche nach „Blau-Thermik“

Über Ostern sei das lange Warten auf Sonnenschein mit einem strahlend blauen Himmel dann aber belohnt worden. „Durch die Lagerung der Luftschichten bildeten sich allerdings keine Wolken, die normalerweise treffsicher anzeigen, wo sich Aufwinde bilden.“ So mussten sich die Segelflieger in der Luft auf die Suche nach der sogenannten „Blau-Thermik“ machen. Die einen hatten laut Wilkening Glück und fanden im Platzrundenbereich einen Aufwind, andere konnten nur die Höhe abgleiten.

Fluglehrer Oliver Thomsen aus Bad Segeberg war einer der Fluglehrer, die dafür sorgten, dass alle Piloten überprüft wurden und mit vertrauten Flugzeugmustern in die Luft kamen oder auf neuen „Mustern“ – so heißen bei den Fliegern die Modelle – ihre ersten Starts machten. Radek Dülsen aus Klein Rönnau etwa führte seinen ersten Start auf einem Kunststoff-Einsitzer aus, nachdem er von Fluglehrer Thomsen detailliert in die Eigenschaften des Flugzeugs eingewiesen worden war. Nach der Theorie folgte die Praxis, die Dülsen mit zwei gut ausgeführten Starts und Landungen überzeugend absolvierte.

Auch der Motorsegler des Vereins wurde genutzt, um dessen Piloten zu überprüfen. „Ich konnte Fluglehrer Oliver Thomsen ebenfalls davon überzeugen, dass die Winterpause meinen fliegerischen Fähigkeiten wenig anhaben konnte“, erzählt Wilkening.

Fluglehrer belohnt sich mit Langstreckenflug

Nach den vielen Überprüfungen konnte sich Oliver Thomsen am Ostersonntag dann selbst mit einem ausgedehnten Flug von gut 220 Kilometern Länge belohnen und die erwachende Natur von oben betrachten. „Das zarte Grün wird an den Büschen zwar immer mehr, aber aus 500 Meter und höher ist die Landschaft eher noch karg und die Waldflächen sind recht grau anzusehen“, berichtet Wilkening.

Dafür entschädige die Kaltluft mit sehr klarer Fernsicht, die zudem die Navigation erheblich vereinfache. Fazit: „Insgesamt war es ein guter und sicherer Einstieg in die neue Flugsaison, mit der die Fluglehrer sehr zufrieden sein konnten.“ Der Seeadler wurde dazu allerdings nicht gehört.