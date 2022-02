Polizei und ein Sicherheitsdienst sicherten am Freitagmorgen die Rodungsarbeiten in der Bismarckallee in Bad Segeberg ab. Mehrere Bäume werden hier gefällt, damit Parkplätze gebaut werden können. Naturschützer hatten gegen das Vorhaben protestiert und dem Bauherren Alternativen vorgeschlagen.

Von Nadine Materne