Wer einen Wanderweg offiziell kenntlich macht, steht damit auch in der Pflicht, dort für die Sicherheit der Nutzer zu sorgen. In einem Waldgebiet kann das bedeuten, im Zweifel auch Bäume fällen zu müssen, die wildlebenden Tieren wichtigen Lebensraum bieten. Die Stadt Bad Segeberg sucht entlang des Ihlsees nun nach einem Weg aus dieser Klemme. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich herausstellt.

In der Stadtvertretung ist die Initiative der Verwaltung, den mittleren Waldweg zwischen der Straße Am Ihlsee und dem oberen, deutlich breiteren Weg bei den Pferdesportflächen aus Gründen des Arten- und Klimaschutzes quasi „aufzulösen“, neben Zustimmung – vor allem von Grünen und SPD – auch auf erbitterten Widerstand gestoßen. Wortführer der Gegner war am Dienstagabend im Kreistagssitzungssaal BBS-Stadtvertreter Torsten Bohlmann, der sich vehement gegen die von ihm befürchtete „Sperrung“ aussprach. „Der Weg ist für Touristen sehr reizvoll und wird auch von den Gästen des Ihlsee-Restaurants gern zu einem Spaziergang genutzt.“ Zur Natur gehörten nun einmal auch Menschen. „Und anderswo fallen ja auch mal Bäume um.“ Die Stadt sollte den Aufwand, für die nötige Sicherheit von Spaziergängern zu sorgen, dort in jedem Fall weiterhin betreiben.

Von „Sperrung“ keine Rede

Das Ganze sei offenbar ein Missverständnis, hielten ihm SPD-Fraktionschef Dirk Wehrmann und Grünen-Fraktionsvorsitzende Annelie Eick entgegen. Von einer „Sperrung“, also Schließung für die Öffentlichkeit, sei überhaupt nicht die Rede. „Es ist wie im Segeberger Forst“, erklärte Eick. Dort gebe es auch keine Schilder und jeder wandere auf eigene Gefahr.“ Das bleibe selbstverständlich auch am Ihlsee künftig möglich. In dem Abschnitt würden ohne einen offiziellen Charakter nur andere Sicherungsvorschriften gelten, ergänzte Wehrmann. Und bei einem Sturm sollte man schon aus gesundem Menschenverstand nicht im Wald herumlaufen.

Bohlmann ließ sich nicht überzeugen. „Irgendwann liegt dort der erste Baum quer – und dann bleibt das so, weil sich die Stadt nicht mehr darum kümmert.“ Das komme unter dem Strich einer Sperrung gleich. In der Stadtvertretung kam man auf Anregung von BBS-Fraktionschef Jürgen Niemann schließlich überein, die endgültige Entscheidung noch einmal zu vertagen und in der nächsten Sitzungsrunde der Ausschüsse noch einmal einen Ortstermin abzuhalten. Dazu soll auch ein Vertreter des Naturschutzbundes (NABU) eingeladen werden, der sich vor allem aus Artenschutzgründen sehr für die Idee der Verwaltung erwärmen kann.

Wald so geschädigt wie noch nie

Dass es überhaupt zu solchen Diskussionen kommt, hat nach Einschätzung der städtischen Umweltabteilung vor allem mit dem Klimawandel zu tun. Der führe bundesweit zu einer erheblichen Verschlechterung der Vitalität der Baumbestände. „Der Wald in Deutschland war seit Beginn der Waldschadenserhebung noch nie so geschädigt wie heute“, heißt es in einer Vorlage aus dem Rathaus. Hintergrund seien insbesondere „Trockenstress“ und die dadurch sowie durch die Erwärmung begünstigte Ausbreitung von Schädlingen.

Wie alle anderen Eigentümer von Waldflächen sei die Stadt Bad Segeberg gesetzlich verpflichtet, auf öffentlichen Straßen und Wegen für Sicherheit zu sorgen. Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht sei dabei durch die Rechtsprechung bestimmt und in den meisten Fällen im Stadtgebiet eindeutig. Schwieriger sei die Lage in Waldstücken zu beurteilen, denn gemäß Waldgesetz hafte der Besitzer zunächst einmal nicht für „waldtypische“ Gefahren. Das habe der Bundesgerichtshof in einem höchst richterlichen Urteil bestätigt.

Ältere Buchen betroffen

In einer Art Grauzone bewegten sich ausgeschilderte Wander- oder Fußwege, die den Eindruck vermittelten, dass sie von der Stadt zur Nutzung und zum Aufenthalt vorgesehen seien. Dazu gehörten auch extra aufgestellte Sitzbänke. Geschädigte Bäume müssten dann im Zweifel weichen. „In den städtischen Wäldern sind hiervon beispielsweise zunehmend auch ältere Buchen betroffen, die teilweise Quartiere für verschiedene Tierarten bieten.“ Es sollte möglichst vermieden werden, so die Verwaltung, diese allein aus Gründen der Verkehrssicherung zu fällen.

An Wegen wie dem Wanderweg um den Großen Segeberger See, im Kurpark oder am Oberen Waldweg sei dies aus Gründen einer möglichen Gefährdung von Menschen nicht umsetzbar. Dagegen könne das Fällen im inneren Bereich zusammenhängender Waldflächen umgangen werden, wenn die dort befindlichen Wege nicht mehr den „offiziellen“ Wanderwegcharakter aufweisen würden. Es dürfe dann auch keine „typische Wanderweg-Unterhaltung erfolgen“.

„Bruchweg“ als mahnendes Beispiel

An diesem Punkt hatte BBS-Stadtvertreter Bohlmann eingehakt, als er von einer möglichen Quasi-Sperrung durch umgestürzte Bäume sprach. Das Thema ist in Bad Segeberg ein ebenso kontroverses wie sensibles. Zuletzt hatte die Stadt einen Abschnitt des Bruchwegs auf der anderen Seite des Ihlsees monatelang tatsächlich sperren müssen, weil dort etliche kranke oder abgestorbene Bäume entnommen werden mussten. Und vielen Segebergern ist sicher noch die seinerzeit vom früheren Bürgermeister Dieter Schönfeld veranlasste Barrikade aus Baumstämmen am Südufer des Großen Segeberger Sees in Erinnerung.

Unterdessen hat sich im Rathaus auch das Sachgebiet Tourismus zu Wort gemeldet und darauf verwiesen, dass der Mittlere Waldweg Bestandteil der aktuellen touristischen Angebotspalette ist. Die Ausschilderung sei mit Fördermitteln des Landes und des Naturparks Holsteinische Schweiz erfolgt. Eine „Umschilderung“ beispielsweise auf den Oberen Waldweg müsste von der Stadt getragen werden.“ Die Kosten hierfür seien jedoch weitaus niedriger als die zeitnah anstehenden Kosten für das Fällen der Bäume. Und aktuell ohnehin wohl nicht das größte Problem.