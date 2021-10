Wer künftig auf dem mittleren Waldweg am Ihlsee in Bad Segeberg unterwegs ist, denkt nicht bloß, er stehe im Wald – er tut es auch. Der bei Spaziergängern beliebte Pfad am Westufer wird entwidmet. Für die Stadtverwaltung entfällt damit die Verkehrssicherungspflicht.