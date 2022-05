Schwimmkurse, Hundebaden, DLRG-Sommercamp: In dieser Saison wird es im Warmwasser-Freibad Kaltenkirchen voraussichtlich so werden, wie vor der Corona-Pandemie – keine Einschränkungen, dafür viele Veranstaltungen. Außerdem wurde in einige neue Annehmlichkeiten für die Gäste investiert.