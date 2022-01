Seit Weihnachten 2014 fehlt in Bad Bramstedt eine Holzbrücke über die Hudau, die gerne von Fußgängern auf dem Weg in die Innenstadt genutzt wurde. Nun steht fest: Auch 2022 wird die Lücke im einst beliebten Wanderweg nicht geschlossen. Warum ist es so schwer, eine Holzbrücke zu bauen, die so viele vermissen?