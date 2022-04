Kreis Segeberg

Die Betreiber der Freibäder an Seen und mit künstlichen Schwimmbecken im Norden des Kreises Segeberg bereiten sich auf die Saison vor. Die ersten öffnen bald. Die Eintrittspreise bleiben weitgehend stabil, aber die hohen Energiepreise bereiten Sorgen. Manch Betreiber schließt nicht aus, Bäder weniger zu beheizen.

Ricklings Bürgermeister Keno Jantzen schaut mit Sorge auf die Preissteigerungen im Energiesektor. „Wir machen uns Gedanken, ob wir vielleicht die Heiztemperatur des Freibadwassers um zwei Grad senken.“

Rickling: Freibadwasser dieses Jahr vielleicht kälter

Bislang wird das Wasser auf 24 Grad gebracht. Es gibt ein Schwimmerbecken, eines für Nichtschwimmer und eines für Babys. „Wir müssen ja Energie sparen, ein Zeichen setzen.“ Wie viel die Temperatursenkung einsparen würde, kann er nicht sagen. Die Gemeinde wende pro Jahr etwa 100.000 Euro für den Betrieb auf. Die Saison startet wohl Anfang Juni.

Öffnungszeiten und Preise Freibad Trappenkamp: Geöffnet vom 1. Mai bis 31. August. Montag bis Freitag 6 bis 8 Uhr und 14 bis 19 Uhr, innerhalb der Sommerferien 11 bis 19 Uhr. An Wochenenden 11 bis 19 Uhr. Erwachsene 2 Euro, Kinder 1 Euro. Aqua Fun Wahlstedt: Geöffnet von Sonntag, 15. Mai, bis Ende August, Anfang September. Montag bis Freitag 11 bis 19 Uhr, in Schulferien 9 bis 19 Uhr. Dienstag und Donnerstag zusätzlich 6 bis 8 Uhr. Wochenende 9 bis 17 Uhr, bei Hitze bis 19 Uhr. Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro. Freibad Rickling: Wahrscheinlich ab erster Juni-Woche geöffnet (wetterabhängig) bis Ende September. Montag bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Wochenende 12 bis 19 Uhr, in den Ferien 12 bis 19 Uhr. Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro. Ihlsee Strandbad Bad Segeberg: Geöffnet ab 1. Mai bis 30. September. Im Mai 10 bis 19 Uhr. Von Juni bis September 9 bis 20 Uhr. Eintritt 2 Euro. Badestelle am Großen Segeberger See in Bad Segeberg: Geöffnet 1. Juni bis 31. August, täglich 10 bis 18 Uhr, bei gutem Wetter länger (auch abhängig, ob ausreichend Rettungsschwimmer als Aufsicht vor Ort sind). Eintritt 2 Euro.

Im Freibad in Trappenkamp wird am Sonntag, 1. Mai, die Saison eröffnet, sagt Werner Schultz, Leiter der Gemeindewerke. Es wird wieder eine Auftaktveranstaltung geben, und den Gästen Suppe gereicht. Trotz der stark gestiegenen Energiepreise will die Gemeinde den Komfort nicht mindern. „Wir wollen die Wassertemperatur nicht verändern, kundenfreundlich bleiben.“

Bislang wird im Freibad Trappenkamp auf 25 Grad aufgeheizt

Mitarbeiter Christian Lobsien sagt, es würde wie immer auf 25 Grad aufgeheizt. Die Energiesituation werde allerdings beobachtet, nicht nur die Preisentwicklung, sondern ob es auch viele kalte Nächte gibt. Denn das Hochheizen danach koste sehr viel Energie.

Das Freibad Trappenkamp wird früh im Jahr öffnen. Quelle: Gerrit Sponholz

Der Wirtschaftsplan der Trappenkamper Gemeindewerke sieht einen Zuschuss der Gemeinde von 239.300 Euro vor. Die Eintrittspreise bleiben stabil, die Nutzung der Warmwasserdusche kostet künftig keine 50 Cent mehr, sagt Lobsien. Die Duschköpfe und Umkleiden seien erneuert worden. Bis zu 800 Besucher kann das Bad zeitgleich aufnehmen. Coronabeschränkungen wie im Vorjahr mit einer Besuchergrenze von 250 gebe es keine.

Solarthermie hilft beim Aufheizen des Freibads in Wahlstedt

Das Aqua Fun Freibad in Wahlstedt öffnet am Sonntag, 15. Mai. Die Saison wird bis Ende August, Anfang September laufen, sagt Jürgen Langmaack von den Stadtwerken Wahlstedt. Die Eintrittspreise steigen gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent auf 1,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene, als wegen der Coronazeit Sonderkonditionen galten.

„Wir wollen das Wasser weiterhin auf 24 Grad aufheizen“, sagt Landmaack. Die Energie stammt von einer 180 Quadratmeter großen Solarthermieanlage auf einem Gebäudedach. Notfalls wird aus dem Blockheizkraftwerk zugeheizt.

Strandbäder haben weniger Probleme mit Heizen als mit Suche nach Personal

Die natürlichen Freibäder an Seen haben keine Sorgen wegen der Energiepreise, eher wegen mangelnden Personals. Die Betreiber am Großen Segeberger See, die Segeberger Sportfischer, müssen ausreichend Rettungsschwimmer für die Badeaufsicht stellen können. Zwei sind in der Regel nötig. Geplant sei der Badebetrieb vom 1. Juni bis Ende August, sagt Dirk Reher. „Bei gutem Wetter auch länger.“

Die Stadt als Eigentümer hübscht die Anlage etwa mit Steg und Außendusche auf. Wohl erst im Herbst, so Reher, gebe es auch eine Hebebühne, die Menschen mit Behinderungen ins Wasser lässt.

Stand-Up-Paddling im Ihlsee verboten

Traditionell viele Besucher zieht das Strandbad Ihlsee in Bad Segeberg an, betrieben von einem Förderverein. Betriebsleiter Horst Ostwald ist ebenfalls auf ausreichend Helfer angewiesen, ist gerade dabei, die Anlagen in Schuss zu bringen. Die Saison wird von Anfang Mai bis Ende September laufen.

Ein spezieller Wasserspaß wird den Gästen aber verwehrt bleiben, aus rechtlichen Gründen. Das Stand-Up-Paddling ist am Ihlsee aus naturschutzrechtlichen Gründen verboten.