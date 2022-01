Bad Segeberg

In der Wohnungsbaupolitik der Stadt Bad Segeberg gibt es seit Kurzem eine völlig neue, allerdings eher inoffizielle Maßeinheit: 1 Feuerwehrmann. Seit bekannt geworden ist, dass die Wehr der Kreisstadt zuletzt wiederholt Personal an umliegende Dörfer verloren hat, weil Blauröcke hier keine passende Bleibe für sich und ihre Familien finden konnten, kommt keine baupolitische Debatte mehr ohne diesen Aspekt aus. Das Problem: Jeder nutzt ihn so, wie es ihm gerade ins Konzept passt.

Zu beobachten ist das Phänomen gerade bei den Diskussionen um einen erst noch aufzustellenden Bebauungsplan für das Gebiet Havkamp-Ost, zwischen Kuckucksbarg und Lübecker Landstraße gelegen. Dort geht es derzeit zwar erst um ein ganz grundsätzliches Strukturkonzept für die weitere Entwicklung, die ersten Bagger dürften also frühestens in ein paar Jahren anrollen, doch streiten sich die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bereits jetzt über die Art der künftigen Bebauung. Und das in Anbetracht des frühen Zeitpunktes im Verfahren schon sehr konkret.

BBS und CDU Bad Segeberg gegen Mehrfamilienhäuser

Vor allem die Wählergemeinschaft BBS mit dem Bauausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Tödt an der Spitze – aber auch die CDU – macht sich dafür stark, auf dem knapp 115.000 Quadratmeter großen Gelände, das nach bisheriger Planung von Kuckucksbarg und Bornwischen aus erschlossen werden soll, schwerpunktmäßig Einfamilien- und Doppelhäuser zu ermöglichen. „Dazu könnten dann Mehrfamilienhäuser mit bis zu sechs Wohnungen kommen“, meinte Tödt während der jüngsten Sitzung seines Ausschusses.

Lesen Sie auch Neues Wohngebiet geplant, aber die Öffentlichkeit bleibt außen vor

Unterstützung erhielt Tödt von seinem Parteifreund Gunther von Tluck: „Das Gebiet war von Anfang an für eine solche Bebauung vorgesehen.“ Man habe das den Leuten doch lange zugesagt. Der Bedarf an Bauplätzen für die eigene Immobilie sei immens – auch unter Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr.

Schon beim Bürgerentscheid Nelkenweg dabei

Von Tluck war vor knapp viereinhalb Jahren als Anwohner einer von drei Initiatoren des am Ende erfolgreichen Bürgerentscheids gegen die geplante Bebauung am Nelkenweg gewesen. Ein Investor hatte dort mehrere Blocks mit rund einhundert Wohneinheiten errichten wollen. Die Gegner wollten demgegenüber ausschließlich Einfamilien- und Doppelhäuser zulassen. Sie setzten sich schließlich mit gut 70 Prozent der abgegebenen Stimmen klar durch; allerdings bei recht niedriger Beteiligung.

Neben Havkamp-Ost und Nelkenweg gibt es in der Stadt nur noch ein weiteres Areal, auf dem in größerem Ausmaß neuer Wohnraum entstehen kann: Doch auch im Stadtteil Klein-Niendorf hat sich ziemlich schnell Widerstand gegen das Vorhaben mehrerer Investoren formiert, die dort auf rund 5,2 Hektar zwischen Habichtshorst und Kühneweg etwa 180 Einheiten für rund 400 Menschen schaffen wollten. Inzwischen ist dort die politische Mehrheit gekippt und es wird neu geplant.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem Bad Segebergs Bauamtsleiterin Antje Langethal machte sich dafür stark, im Gebiet Havkamp-Ost unbedingt auch Wohnblocks einzuplanen. „Klimaschutz und eine Beschränkung auf Einfamilienhäuser – das geht nicht zusammen“, sagte sie im Ausschuss. Es gebe im Übrigen nicht nur Menschen, die Häuser und Grundstücke suchten, sondern auch viele, die eine Wohnung bräuchten. „Darunter sind auch Feuerwehrleute“, warf Bürgermeister Toni Köppen im Bürgersaal ein; für die Ausschuss-Mitglieder, die nur per Bildschirm zugeschaltet waren, allerdings nicht hörbar. Und seine Bauamtsleiterin ergänzte: „Wir müssen als Stadt an alle Bevölkerungsgruppen denken.“

Keine Aussage über Zahl der Wohneinheiten

Doch gerade weil das Verhältnis der einzelnen Gebäudearten zueinander längst noch nicht feststeht, konnte die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch die Frage aus dem Ausschuss nach der Anzahl der künftigen Wohneinheiten noch nicht beantworten. 180 sei zumindest ein Anhaltspunkt, so der Verwaltungschef.

Der Beschluss, den Bebauungsplan mit der Nummer 95 aufzustellen, stammt im Übrigen bereits aus dem Dezember 2016. Wegen der ungünstigen Lage hatte aber zunächst ein Konzept für die Oberflächenentwässerung erarbeitet und mit dem Kreis Segeberg abgestimmt werden müssen. Das ist inzwischen geschehen.

Lesen Sie auch Riesiges Interesse an Informationsveranstaltung

Im Zuge der Planungen soll es auch eine Neuordnung der dortigen Parkplätze für das Freilichttheater am Kalkberg (P4) geben. Das Ganze sei bereits mit der Kalkberg GmbH besprochen und dort begrüßt worden, heißt es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung. Die Stellflächen lägen damit künftig näher am Stadion.

Im zuständigen Ausschuss kam man einstweilen überein, sich das ganze Gebiet vor weiteren Empfehlungen und Entscheidungen erst noch einmal gemeinsam im Rahmen eines Ortstermins anzuschauen. Kann ja nicht schaden, wenn man weiß, wovon man redet.