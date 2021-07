Kaltenkirchen

Im Westen des Kreises Segeberg hat Starkregen am Sonntagabend große Schäden angerichtet. Die Feuerwehren waren bis in die späte Nacht im Einsatz. Die Kreisstraße 79 ist auch am Montag noch wegen Unterspülung zwischen Oersdorf und Struvenhütten gesperrt. Menschen kamen aber nicht zu Schaden.

Über dem Kreis Segeberg hatte sich am Sonntagabend eine Gewitterfront zusammengebraut, die zu heftigen Regengüssen führte. In kurzer Zeit waren die Straßen überflutet. Vor allem Kaltenkirchen war betroffen. Die Hamburger Straße musste wegen Überflutung gesperrt werden, sie glich einem See. Die Feuerwehr musste die Wehren aus dem Umland anfordern, weil sie die vielen Notrufe nicht mehr abarbeiten konnten. Unzählige Tiefgaragen und Keller waren vollgelaufen. Zu allem Überfluss erlitt der Einsatzleitwagen dann auch noch einen Wasserschaden. Ein Lkw war mit zu hohem Tempo vorbeigefahren, das Spritzwasser setzte das Feuerwehrauto unter Wasser.

Kreisstraße 79 gesperrt

Aber auch im Umland wütete das Wetter. Oersdorf und Struvenhütten waren schwer betroffen. „Wir konnten mithilfe des THW gerade noch verhindern, dass die Häuser in unserem Ort vollliefen“, erklärte der stellvertretende Wehrführer aus Struvenhütten, Matthias Möller. Vor allem Sandsäcke leisteten dabei gute Dienste. Nicht verhindert werden konnte aber, dass die Kreisstraße 79 zwischen Oersdof und Struvenhütten unterspült wurde. Der Asphalt hielt zwar stand, doch darunter wurde der Sand weggespült. „Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis die Straße wieder freigegeben werden kann“, meint Möller.

Fallwind brachte Bäume zum Umstürzen

In Lentföhrden in der Straße Zur Waldburg stürzen mehrere Eichen um. Kevin Behne, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, sprach vom Downburst-Effekt, durch den auch andernorts etliche Bäume auf die Straßen fielen. Dabei handelt es sich um bei Gewitter und Starkregen plötzlich auftretende Fallwinde, die so stark sein können, dass selbst stattliche Bäume umstürzen.

In Bad Bramstedt stand die Innenstadt ebenfalls unter Wasser. Auf dem Bleeck und dem Kirchenbleeck hatten sich große Seen gebildet, die aber, nachdem der Regen nachgelassen hatte, schnell wieder verschwunden waren. Die Auen konnte die Wassermassen gut abführen. Der stellvertretende Wehrführer Oliver Schramm sagte: „Wir sind diesmal glimpflich davongekommen.“ Achtmal mussten seine Kräfte ausrücken, aber nur zu kleineren Einsätzen.

Insgesamt vermeldete der Kreisfeuerwehrverband rund 350 Einsätze von Sonntag auf Montag. Die letzten Einsatzkräfte waren erst gegen 5 Uhr am Montag zurück.