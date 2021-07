Auf sechs Einsätze innerhalb von 17 Stunden am Dienstag blickt Bad Segebergs Wehrführer Mark Zielinski zurück. 27 Kräfte leisteten freiwilligen Dienst. Um 2.40 Uhr meldete die Einsatzleitstelle beim Einsatzleitdienst eine Intensivverlegung per Hubschrauber für die Kardiologische Klinik an. Zu klären war, ob die Backofenwiese für die Landung geeignet und auszuleuchten ist. Um 4.13 Uhr musste sie für die Nachtlandung vorbereitet werden. Das ging bis 5.15 Uhr. Gegen 6.30 Uhr bemerkte eine ältere Frau in der Ostlandstraße, dass ihr Keller 20 Zentimeter unter Wasser stand. Am frühen Dienstagnachmittag lösten Handwerker einen Brandmeldealarm in der Kardiologischen Klinik aus. Gerade wieder im Fahrzeug angekommen, kam gegen 14.30 Uhr die Einsatzmeldung zur Wasserrettung auf dem Großen Segeberger See. An der Badestelle in Stipsdorf würden zwei schwimmende Kinder nicht mehr gesehen. Sie wurden nicht gefunden und nicht vermisst. Der letzte Taucher stieg um 18.07 Uhr aus dem Wasser. Dann wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung in den Seminarweg gerufen: Hunde im Kastenwagen. Bei der Wärme hatte eine besorgte Person den Notruf gewählt. Gegen 19.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte nach Hause.