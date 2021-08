Jahrelang war der Umzug der Betreuung von der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest in die leer stehende Dorfschule Weddelbrook ein Zankapfel im Schulverband. Mit einiger Verspätung wurde die Betreuung nun in Weddelbrook aufgenommen. „Es läuft sehr gut“, sagt Rektorin Franziska Frahm-Fischer.