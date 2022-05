Weddelbrook

Im Jahr 1322 wurde Weddelbrook erstmals urkundlich erwähnt. Das ist 700 Jahre her und damit ein Grund zum Feiern. Für das Dorfjubiläum hat eine Arbeitsgruppe ein umfang- und abwechslungsreiches Programm geplant. Bedingt durch Corona mussten allerdings der Neujahrsempfang und ein Flohmarkt abgesagt werden. Nun soll es aber doch losgehen mit den Feierlichkeiten.

Seit einigen Wochen schon wird jeder, der ins Dorf hineinfährt, von großen Strohpuppen begrüßt. Außerdem leuchten am Dorfhaus Stiefmütterchen, die in den Farben Blau, Weiß, Gelb und Rot das Dorfwappen bilden.

Samentüten für alle Wähler am Sonntag

Bunt blühen soll es auch in den Gärten der Einwohnerinnen und Einwohner. Unter dem Motto „Weddelbrook blüht auf“, stehen am Wahlsonntag, 8. Mai, vor dem Wahllokal Tüten mit Bienenweide-Saat zur kostenlosen Mitnahme bereit. Samen von Buchweizen, Malve, Perserklee oder Ringelblume befinden sich darin. Die Mitglieder des Seniorenclubs haben sich zusammengesetzt und 500 Tüten mit der Samenmischung befühlt.

Am Wahltag ist auch eine Blaulichtmeile von 11 bis 16 Uhr in der Schulstraße geplant. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Weddelbrook wird sich die Jugendfeuerwehr Bad Bramstedt-Land vorstellen. Außerdem werden die DLRG und das DRK aus Bad Bramstedt sowie das THW aus Kaltenkirchen Einblicke in ihre Arbeit gewähren. Wer möchte, darf auch einmal auf der Feuerwehr-Drehleiter aus Bad Bramstedt hochklettern. Zeitgleich wird in einer Brandschutzsimulationsanlage eine Atemschutzausbildung vorgeführt. Da auch Muttertag ist, dürfen sich alle Mütter auf eine kleine Überraschung freuen.

Im August wird ein Dorffest mit Livemusik auf dem Schulhof stattfinden. Details wird es später geben, noch wird daran geplant. Und am Sonntag, 25. September, wird es den bekannten Weddelbrooker Dorflauf geben, ganz im Zeichen des Jubiläums.

Weddelbrook erlangte übrigens erst 1874 seine Eigenständigkeit. Zuvor hatte es zum Gut Bramstedt gehört, das dann aufgelöst wurde. Der Name stammt vermutlich aus dem Altsächsischen, wo Weddel für Waten steht, während Brook auf ein Feuchtgebiet hindeutet.