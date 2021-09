Bad Segeberg

Wenn Jugendliche künftig wirklich einmal ganz unter sich bleiben wollen, um an der frischen Luft ein wenig zu feiern oder zu „chillen“, dann sollten sie beliebte öffentliche Plätze wie die Seepromenade oder die Backofenwiese eher meiden. Denn dort werden sie künftig vielleicht noch häufiger Besuch von Erwachsenen bekommen als ohnehin schon. Nachdem die Stadtvertretung kürzlich bereits einen Sicherheitsdienst mit regelmäßigen Kontrollen an den Hotspots beauftragt hatte, sollen bald auch noch Jugendsozialarbeiter nach dem Rechten sehen.

Initiative der Grünen

Dabei ist die Initiative der Bad Segeberger Grünen, die im Sozialausschuss kürzlich schon auf einhellige Zustimmung gestoßen ist, natürlich gut gemeint. Die Stadtverwaltung solle doch einmal prüfen, „ob und in welchem Umfang die Sozialarbeiter außerhalb der Regelarbeitszeit Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtbereich betreuen können“.

Bedingt durch die Pandemie und die sich daraus ergebenden Regeln hätten die Genannten schließlich kaum eine Möglichkeit, die so wichtigen sozialen Kontakte untereinander zu pflegen, erklärte Stadtvertreterin Ilona Münter. Da die meisten kommerziellen Einrichtungen, in denen sie sich sonst treffen könnten, nach wie vor geschlossen hätten, nutzten die jungen Leute die ihnen gebotenen Plätze – wie etwa die Promenade am Großen Segeberger See. Genau dort war es vor Kurzem zu einem Konflikt gekommen, der in Bad Segeberg ziemlich hohe Wellen schlug.

Gegenseitiges Unverständnis

„Die Lautstärke und der hinterlassene Müll führen zu Unverständnis bei den Anliegern und zu einem erhöhten Personalbedarf für die Reinigung bei der Stadt.“ Um bei den Feiernden Verständnis für die Problematik zu wecken, so die Grüne, bedürfe es einer direkten Ansprache. Deshalb sei es wichtig, dass die Jugendsozialarbeiter dann unterwegs sind, wenn es auch die Zielgruppe ist. „Das ist außerhalb der Schulzeiten und meistens an den Wochenenden sowie in den Abendstunden.“

Jugendliche treffen sich nach wie vor oft draußen und oft in den Abendstunden. Dabei kommt es immer wieder zu Konflikten. In Bad Segeberg soll nun geprüft werden, ob Jugendsozialarbeiter helfen können. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Dafür müssten die Regelarbeitszeiten der städtischen Angestellten allerdings angepasst oder erweitert werden. Was das kosten würde, soll die Verwaltung nun ermitteln. Am kommenden Dienstag wird sich auch die Stadtvertretung während ihrer Sitzung ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses mit diesem Thema beschäftigen. Dann soll es auch noch ganz generell um das Konzept der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Segeberg und des Schulverbandes Segeberg gehen. Die Stadt ist Trägerin der beiden Gymnasien und der Gemeinschaftsschule am Seminarweg, der Schulverband ist Träger der Schule am Burgfeld und aller Grundschulen.

Aktionsprogramm des Landes

Nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht hat die Politik auch die Schülerinnen und Schüler verstärkt ins Visier genommen. So ist vom Land Schleswig-Holstein ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ aufgelegt worden. Die Verwaltung möchte von der Stadtpolitik am Dienstag, 28. September, nun den Auftrag bekommen, die zusätzlichen Fördermittel in Kiel zu beantragen. Der Sozialausschuss hat dafür bereits einstimmig grünes Licht gegeben.

Lesen Sie auch An den Wochenenden wird jetzt patrouilliert

Mit Schreiben vom 25. Juni habe das Kieler Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur angekündigt, dass aus dem Bundesbildungs- und Bundesfamilienministerium kurzfristig Gelder für Schulsozialarbeit zur Verfügung stehen, heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus. „Davon sollen Personalkosten für Angebote von Schulsozialpädagogen zum Ausgleich von sozialer Benachteiligung und zur Überwindung von individuellen Beeinträchtigungen finanziert werden.“ Die Mittel sollen voraussichtlich ab dem 1. Oktober bis Ende des Jahres vergeben werden.

Mehr Geld bedeutet mehr Stunden

Nach Auskunft des für die Vergabe verantwortlichen Kreises Segeberg würden für die Stadt Bad Segeberg folgende Summen zur Verfügung stehen: Dahlmannschule 1596 Euro, Städtisches Gymnasium 1679 Euro und Gemeinschaftsschule am Seminarweg 1016 Euro. Umgerechnet in Stunden würde das im Monat zusätzlich drei Stunden und 42 Minuten für die Dahlmannschule, drei Stunden und 48 Minuten für das STG sowie zwei Stunden und 24 Minuten für den Seminarweg bedeuten. Zur Einordnung: An allen drei Schulen steht für die Sozialarbeit jeweils eine volle Stelle zur Verfügung.

An allen Bildungseinrichtungen der Stadt und des Schulverbandes sind inzwischen Sozialpädagogen beschäftigt. Die Stundenzahl unterscheidet sich dabei deutlich und orientiert sich an den Schülerzahlen, weshalb neben Vollzeit- auch Teilzeitstellen eingerichtet worden sind. Positiv haben sich laut Verwaltung in diesem Bereich Teilzeitmodelle bewährt, die so eingerichtet wurden, dass zwei Personen an einer Schule tätig sind.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Umfrage bei den Schulleitungen und den Pädagogen habe ergeben, dass der Bedarf an schulsozialpädagogischer Betreuung vorhanden ist. Für weitere abschließende Regelungen sei aber zunächst der Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung notwendig.