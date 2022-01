Kreis Segeberg

Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg macht es vor: Bei Inzidenzen im Kreis Segeberg um 900 sollen die politischen Sitzungen nun wieder als Videokonferenzen stattfinden. Darauf haben sich Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, Bürgervorsteher Henry Danielski und die Fraktionsvorsitzenden verständigt.

Erste Sitzung in Henstedt-Ulzburg ist abgesagt

„Vor dem Hintergrund der sich rasant verbreitenden Omikron-Variante ist es geboten, wieder ein Stück weit auf Distanz zu gehen“, sagt Schmidt. Darüber hinaus hat der Ausschussvorsitzende Dr. Dietmar Kahle nach Rücksprache mit Bürgermeisterin Schmidt beschlossen, die Sitzung des Hauptausschusses am 18. Januar abzusagen. Denn eine nachträgliche Änderung der Einladung von einer Präsenz- in eine Onlinesitzung wäre rechtlich nicht zulässig gewesen. „Die zu behandelnden Tagesordnungspunkte können ohne zeitliche Nachteile auch in der Februarsitzung des Hauptausschusses per Videokonferenz beraten werden“, so der Ausschussvorsitzende.

Die für den 25. Januar vorgesehene Sitzung der Gemeindevertretung findet unabhängig von der pandemischen Lage, mangels zwingend zu behandelnder Tagesordnungspunkte, nicht statt und wird nach Rücksprache mit dem Bürgervorsteher ebenfalls abgesagt.

Für Online-Sitzungen liegen bereits Erfahrungswerte aus 2021 vor

Die Sitzungen werden dann künftig so ablaufen, wie sie bereits im vergangenen Jahr bis zur Sommerpause praktiziert wurden: „Im Ratssaal werden die oder der Ausschussvorsitzende, die Bürgermeisterin, die Protokollführung sowie eine verantwortliche Person für die Technik anwesend sein. Außerdem können bis zu 20 Gäste die Videokonferenz im Ratssaal unter Einhaltung der 3G-Regel und mit Maske verfolgen“, erklärt Malte Pohlmann, Pressesprecher der Gemeinde.

„Da wir bereits technisch auf die geplante Übertragung von Präsenzsitzungen umgerüstet haben, wird im Livestream nun die Perspektive der Gäste im Ratssaal eingenommen und nicht mehr die eines Teilnehmenden der Videokonferenz“, so Pohlmann: „Die Kamera für den Livestream ist an der Empore des Ratssaals befestigt und auf Ausschussvorsitz und Bürgermeisterin sowie die dahinter befindliche Leinwand ausgerichtet, auf der die Ausschussmitglieder in der Videokonferenz übertragen werden.“

Jugend-Sport- und Bildungsausschuss Kaltenkirchen tagt online

In Kaltenkirchen soll es ebenso gehandhabt werden. Bürgermeister Hanno Krause, der gerade ein Corona-Infektion hinter sich hat, sagt: „Wir haben zusammen mit den Ausschussvorsitzenden beschlossen, alle Sitzungen wieder online durchzuführen, um die Risiken für alle Teilnehmenden, sich zu infizieren, zu verringern.“ Es soll auch in Kaltenkirchen alles wieder genauso ablaufen, wie zu Beginn der Pandemie. „Der Link zur Videokonferenz wird zeitnah auf der Homepage der Stadt veröffentlicht“, so Krause. In der Mehrzweckhalle an der Schirnau, wo bislang alle Sitzungen stattfanden, werden lediglich der Bürgermeister, ein Verwaltungsmitarbeitender, der oder die Ausschussvorsitzende, ein Protokollant und ein Techniker vor Ort sein.

Die erste Video-Sitzung in Kaltenkirchen findet am Montag, 24. Januar statt. Es ist der Jugend-Sport- und Bildungsausschuss. Einen Tag später folgt schon der Hauptausschuss. Die erste Stadtvertretersitzung in diesem Jahr wird am 1. Februar (Dienstag) durchgeführt.

In Bad Bramstedt wird es im Januar möglicherweise gar keine Gremiensitzungen geben. Eigentlich ist am Dienstag, 25. Januar, eine Hauptausschusssitzung geplant. Doch der Vorsitzende Stefan Brumm (CDU) erwägt sie abzusagen. „Es gibt nichts Wichtiges zu beraten“, sagt er. Sollte sie doch noch stattfinden müssen, werde er eine Online-Sitzung abhalten. „Ich weiß auch von anderen Ausschussvorsitzenden, dass sie zurzeit keine Präsenzsitzungen wollen. Die augenblickliche Situation lässt das einfach nicht zu“, so Brumm.

Bad Bramstedt: Kamera-Premiere steht noch aus

Bürgermeisterin Verena Jeske betont, dass die Entscheidung bei den Ausschussvorsitzenden liege, die sich aber mit ihr abstimmen würden. Auch die Bürgermeisterin meint, dass Präsenzsitzungen zurzeit nur stattfinden sollten, wenn es unumgänglich sei.

In Bad Bramstedt sollen die Sitzungen der Gremien künftig ohnehin übers Internet verfolgt werden können, auch wenn diese in Präsenz stattfinden. Die nötige Technik wurde dafür bereits angeschafft. „Mir ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger mehr einzubeziehen“, so Verena Jeske. Nun warten die sogenannten Eulenkameras auf ihre Premiere.