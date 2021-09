Bornhöved

Ein Zettel am Kassentresen in der in der königlich-privilegierten Apotheke in Bornhöved verkündet das Ende nach über 180 Jahren: „Wir schließen!“ Aus Personalmangel, erklärt Apotheker Dr. Michael Prokopek. Damit verschwindet eine weitere Apotheke im ländlichen Raum.

Personal fehlt für Betrieb der Apotheke

„Was soll ich machen?“, fragt Prokopek einen erstaunten Bornhöveder. Ende August habe eine seiner pharmazeutisch-technischen Assistentinnen (PTA) gekündigt mit vier Wochen Frist. Ein Ersatz sei nicht in Sicht. „PTAs sind wie Goldstaub“, sagt Prokopek. „Der Markt ist leer gefegt.“ In den Jobbörsen gebe es seitenweise offene Stellen, aber keine Gesuche von Fachkräften. Da habe er es auf dem Land besonders schwer.

Nach über 180 Jahren schließt die Königlich-privilegierte Apotheke in Bornhöved. Apotheker Dr. Michael Prokopek: "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht." Grund ist Personalmangel. Quelle: Nadine Materne

Schon jetzt arbeite er mit einer Minimalbesetzung 65 Stunden pro Woche, schildert Prokopek. Noch mehr sei nicht möglich, ohne Aussicht auf Besserung, so der 62-Jährige. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, aber zum 30. September wird er seine Apotheke nun schließen. „Manche Kunden haben geweint, als ich es ihnen erzählt habe“, bedauert Prokopek. Gerade mit langjährigen Stammkunden habe es ein vertrautes Verhältnis gegeben.

Apothekennetz im ländlichen Raum wird dünner

Die Versorgung in Bornhöved sei damit nicht gefährdet, da es im Ort noch eine weitere Apotheke gibt. In der Region allerdings wird das Apotheken-Netz ausgedünnt, weiß Prokopek. „Es verschwinden immer mehr Apotheken, aber es gibt keine neuen.“ In den zurückliegenden Jahren seien etwa in Wankendorf und Rickling je eine Apotheke verschwunden, so Prokopek. Viele Betreiber fänden keine Nachfolger.

Bundesweit sinkt die Zahl der Apotheken seit Jahren laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, 2020 haben 322 Apotheken geschlossen bundesweit. Auf 100.000 Menschen in Deutschland kommen 23 Apotheken im Schnitt – EU-weit seien es 32.

Für seine Apotheke in Bornhöved habe er gar nicht erst versucht, einen Nachfolger zu finden. „Dafür ist der Betrieb zu klein“, sagt Prokopek und meint den Gesamtumsatz. Die Vergütungen für Medikamente oder Rezepturen seien seit vielen Jahren nicht angepasst worden. Alle anderen Kosten aber seien gestiegen. Auch der bürokratische Aufwand. Dazu komme die Konkurrenz durch die Online-Apotheken.

Probleme beim Rückgang der Apotheken sieht Prokopek vor allem für den Notdienst. „Ich habe etwa alle zwei Wochen einen Notdienst gemacht. Das muss nun verteilt werden.“ Diese seien ein Minusgeschäft für die Apotheken.

181 Jahre Apotheken-Geschichte im Ort gehen zu Ende

Bornhöved verliert in jedem Fall aber ein Stück Geschichte. Am 3. März 1840 erhielt Johann Friedrich Veers vom dänischen König Christian VIII. das Privileg für die Gründung einer selbstständigen Apotheke. Er kaufte Land an der Straße Kieler Tor und baute dort die bis heute bestehende Apotheke.

Historische Aufnahmen der königlich-privilegierten Apotheke in Bornhöved. Die Aufnahme stammt aus der Zeit um 1900 herum, den Anbau an der linken Seite gibt es noch nicht. Quelle: Archiv Norbert von der Stein

Der Betrieb wechselte mehrfach den Besitzer. 1904 übernahm Dr. Franz August Gottlieb Voß die Apotheke. Er hat den Turm an der Nordseite an das Gebäude angebaut und ist mit der Apotheke dort eingezogen. Bis 1992 Michael Prokopek neuer Pächter und drei Jahre später auch Besitzer des Gebäudes wurde. Nach einem Umbau ist das Geschäft wieder in das alte Haus gewechselt.

Für Prokopek war es die erste und einzige eigene Apotheke. Der gebürtige Stuttgarter hatte zuvor in Kiel studiert, promoviert und gearbeitet. Nach fast 30 Jahren in Bornhöved schließt er die Apotheke nun und will das Geschäft bis Ende des Jahres abwickeln. Damit gehen 181 Jahre Apothekengeschichte am Kieler Tor 5 zu Ende. Er selbst wolle aber in Bornhöved bleiben, sagt Prokopek.

Aufnahme der Apotheke von 1939, die Apotheke ist längst in den Anbau links, den „Turm“ gezogen. Erst in den 1990er Jahren nach einem Umbau zieht das Geschäft zurück ins Ursprungsgebäude. Quelle: Archiv Norbert von der Stein

„Bornhöved verliert eine Institution und Fachkenntnis“, sagt Bornhöveds Bürgermeister Reinhard Wundram. Die Schließung sei für ihn überraschend gekommen. Er selbst sei bei Prokopek Kunde gewesen und habe dessen Kompetenz geschätzt. „Ich bedaure es sehr, dass er geht“, so Wundram. Als Geschäftsmann werde er seine Gründe haben.