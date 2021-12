Kisdorf

„Das ist besser als ein Weihnachtsmarkt!“ Familie Rosenhagen aus Kaltenkirchen mit Oma, Opa, Kindern und Enkel führte mit ihrem Wagen den Zug der hunderten Fahrzeuge an, die sich am späten Sonntagnachmittag auf den Weg nach Kisdorf gemacht hatten. „Sowas haben wir ja noch nie gesehen“, berichteten die total begeisterten Kaltenkirchener. Der Fußballverein SSC Phoenix Kisdorf hatte in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Wir bringen euch zum Strahlen“ einen Trecker Treck nach Kisdorf auf die Sportanlage am Strietkamp organisiert. Ein Dutzend mit unzähligen Lichtern und Dekoration geschmückte Trecker und LKW fuhren auf den Sandplatz und konnten bewundert werden. Die Besucher durften aber lediglich per Auto an den Traktoren vorbeifahren.

Aktion zugunsten der Kinderkrebsstation in Hamburg

Schon beim Ankommen der Trecker gab es große Augen und sogar Beifall. Überall blinkte es an den landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Als erster war Thies Wrage aus Nahe mit seinen Kindern Tristan (6) und Thees (4) eingetroffen. Er war schon am vergangenen Wochenende bei der Sternfahrt vieler Landwirte zum UKE Hamburg mit dabei und hatte sein Fahrzeug gar nicht erst wieder „abgeschmückt“. Es sei doch toll, wenn man Kindern eine Freude machen könne, erzählte der Landwirt aus Nahe. Die Aktion kommt der Kinderkrebsstation am UKE zugute. Sohnemann Tristan, selbst Spieler beim SSC Phoenix Kisdorf, freute sich, dass er mitkommen durfte. Seinen Trecker mit all den Lichtern und sogar einem riesigen Herz am Frontlader fand Tristan „ganz ganz gut“.

Zur Galerie Hunderte Besucher beim Drive thru am Fußballplatz in Kisdorf.

Der Vorstand des Fußballvereins hatte im vergangenen Dezember das erste Mal die Aktion auf die Beine gestellt. Schon da, so Vorsitzender Kai Andresen und Kassenwart Axel Rübner, waren etwa 300 Autos mit Besuchern vorbei- und mit allem Drum und Dran 3.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Sie hofften in diesem Jahr auf eine noch größere Spendensumme, die komplett ans UKE weitergereicht wird.

Die Straßen zum Sportplatz waren gnadenlos dichtgestellt mit wartenden Autos. Der SSC Phoenix hatte die Anwohner im Vorwege informiert – und ihnen je eine Bratwurst in Aussicht gestellt. Geduldig warteten die Autofahrer, bis die Ordner ihnen die Zufahrt zum Sportplatz gestatteten. Dennoch: Nach zwei Stunden war Schluss und die Tore wurden abgesperrt.

Weihnachtsmann gab Süßes, Andi sammelte Spenden ein

Am Ende der Rundfahrt an den Traktoren vorbei stand der Weihnachtsmann mit seinem Kumpel Andi. Während der Mann im roten Rock mit Abstand Süßigkeiten in die geöffneten Autoscheiben reichte, putze Andi die Frontscheiben der Autos. Nicht ohne Grund: Der Weihnachtsmann schmiss regelmäßige die kleine Schneekanone an und weißer Schaum fiel auf die Autos. Andi zückte nach dem Putzen den Spendenfußball, der sich schnell mit vielen Geldscheinen füllte. Die genau Summe sollte am Abend zusammengerechnet werden. Der SSC Phoenix Kisdorf geht mit der Zeit. Auch per Paypal waren Überweisungen möglich.