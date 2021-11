Stocksee

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf dem Stockseehof laufen auf Hochtouren. Die Zelte stehen, die letzten Stromkabel und Lichterketten werden inzwischen verlegt. Seit Anfang der Woche bauen die Aussteller in der Weihnachtsscheune und im Außenbereich ihre Stände auf – und hoffen, dass alles wie geplant ablaufen kann. Am Sonnabend, 27. November, wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Unter 2G-Bedingungen.

Kontrolle der 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt in Stocksee

Gutsverwalter Klaus Albersmeier ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Ständig klingelt sein Telefon. Immer wieder kommen Aussteller zu ihm, wollen etwas wissen. Es ist die heiße Phase der Vorbereitungen. Seit Anfang November bereits wird der Weihnachtsmarkt auf dem Gut Stockseehof aufgebaut. Hallen mussten leer geräumt, Zelte aufgebaut werden. Mehrere Kilometer Stromkabel und vier Generatoren sollen sicherstellen, dass ab Sonnabend Tausende Lichter und viele Geräte zuverlässig funktionieren.

Großzügig gestaltet ist der Eingangsbereich, erklärt Gutsverwalter Klaus Albersmeier. Nach der Kontrolle des Impfstatus geht es in den Kassenbereich. Mit Online-Tickets sollte der Einlass etwas schneller gehen, aber auch vor Ort können Tagestickets gekauft werden. Quelle: Nadine Materne

Der Eingangsbereich ist bereits aufgebaut. „Alles ist in diesem Jahr etwas großzügiger gestaltet“, sagt Albersmeier. Damit Abstand gehalten werden kann. Wegen der Infektionslage gilt die 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt. Nur geimpfte und genesene Besucher erhalten Zutritt. Dies wird im Zelt noch vor der Kasse geprüft. Ausnahmen gibt es nur für Minderjährige. „Wegen der Kontrollen wird es sich am Eingang sicher etwas stauen“, sagt Albersmeier. Am besten halten Besucher ihren Genesennachweis oder ihr Impfzertifikat bereit. „Und ein Ausweisdokument“, betont Albersmeier. „Das müssen wir kontrollieren.“

110 Aussteller auf dem Stockseehof

Schon jetzt komme niemand ohne Nachweis auf das Gelände, sagt der Gutsverwalter. Nur Aussteller, die im Büro ihren Impfstatus kontrollieren lassen, durften mit dem Aufbau beginnen. „Die wenigen, die nicht geimpft sind, müssen täglich einen negativen Coronatest vorlegen.“

Seit Wochenbeginn werden die Ausstellungsstände aufgebaut. 2000 Quadratmeter Platz bietet die Weihnachtsscheune. Quelle: Nadine Materne

Gut 110 Aussteller aus ganz Deutschland und teilweise aus dem Ausland sind dabei. „Zum Beispiel aus den Niederlanden. Das hat uns tatsächlich einige Sorgen bereitet, ob die kommen dürfen“, sagt Albersmeier. Die Niederlande gelten als Hochrisikogebiet. Geimpfte dürfen aber einreisen ohne Quarantänezeit.

Gastrobereich von Verkaufsständen weitgehend getrennt

Seit Montag bauen die Aussteller auf dem Gelände ihre Stände auf, drapieren ihre Waren. In der Weihnachtsscheune auf 2000 Quadratmetern. Einige beleuchtete Tannen und Kränze schmücken bereits die Räume. „Im Innenbereich empfehlen wir den Besuchern, eine Maske aufzusetzen“, sagt Albersmeier beim Rundgang. Vorgeschrieben sei das aber nicht. Über eine Lüftungsanlage werde die Luft im Zelt regelmäßig durch Frischluft ausgetauscht.

Weihnachten auf Gut Stockseehof Der Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof öffnet am Sonnabend, 27. November. Bis Sonntag, 12. Dezember, ist der Markt täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Rund um Stocksee ist der Weg zum Markt ausgeschildert. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4 Euro an Wochentagen, 7 Euro am Wochenende. Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt zum Weihnachtsmarkt. Tickets gibt es an der Tageskasse am Eingang zum Gut oder online unter www.stockseehof.de. Zutritt erfolgt unter 2G-Regel, Besucher des Stockseehofs müssen gegen Corona geimpft oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis erbringen. Mit Vorlage eines Ausweises. Für minderjährige Schüler reicht der Testnachweis aus der Schule – wenn dieser nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder unter sieben Jahren brauchen keinen Test.

Es gibt trotzdem einige Änderungen zu den Zeiten vor Corona. „Wir haben den Gastrobereich von den Ständen getrennt“, erklärt Albersmeier. Zwei Zelte in der Weihnachtsscheune sind reiner Gastronomiebereich. Zwischen den Ständen gibt es nun keine Sitzbereiche mehr, um mehr Platz zu lassen. Zudem seien viele gastronomische Angebote in den Außenbereich verlegt worden.

In der Scheune baut auch Shiela Schadendorf aus Quickborn (Kreis Pinneberg) ihren Stand auf. Sie bietet unter anderem Holzschilder für jeden Anlass an. Alles selbst gemacht, sagt sie. „Wir freuen uns riesig, dass der Markt stattfinden kann. Das haben sich die Menschen auch gewünscht“, ist sie sicher. Die Sicherheitsvorkehrungen seien gut organisiert, sie blicke positiv auf die nächsten Wochen. „Ich habe Vertrauen.“

Aussteller sind zuversichtlich, aber auch Sorge um Absage

Bis Sonntag, 12. Dezember, ist der Markt geöffnet, wenn nichts mehr dazwischen kommt. „Wir haben alles getan, was wir können“, sagt Albersmeier. Aber sicher könne man natürlich nie sein, was von der Politik beschlossen wird. Verstehen könnte er eine Schließung der Weihnachtsmärkte aber nicht: „Was ist der Unterschied zu einem großen Kaufhaus? Wir kontrollieren zudem jeden Gast.“

Die Sorge, dass auch im Norden die Weihnachtsmärkte noch abgesagt werden, schwingt trotzdem bei allen mit. „Alles andere wäre blauäugig“, meint Albersmeier. Aber die positiven Gedanken überwiegen bei den Händlern.

Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Stockseehof. Anna Querfurth und ihr Mann Thomas Anders sind seit 25 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Stocksee vertreten. Sie ist froh, hier endlich wieder ihren Stand aufbauen zu können. "Wir hatten erst drei Veranstaltungen in diesem Jahr." Quelle: Nadine Materne

„Als klar war, dass der Markt stattfindet, war klar, wir sind dabei“, sagen Anna Querfurth und Thomas Anders aus Löja, einem Ortsteil von Bosau (Kreis Ostholstein). „Wir sind seit 25 Jahren dabei und gehören zum Inventar“, sagt Anders. Schals, Mützen und Handschuhe drapiert Anna Querfurth auf dem Tisch und Puppenköpfe. Sie haben einen Stand im Außenbereich.

Stocksee gehört zu den wichtigsten Märkten für Händler

Vor der Pandemie war das Ehepaar mit seinen Waren nahezu jedes Jahr auf Märkten unterwegs. „In diesem Jahr hatten wir erst drei Veranstaltungen.“ Stocksee gehöre für sie zu den wichtigsten Märkten im ganzen Jahr. „Der Markt bleibt“, sagt Querfurth bestimmt. „Und die Leute wollen wieder los.“

Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Stockseehof. Aus Nienburg an der Weser in Niedersachen kommt Ausstellerin Janna Schmidt mit ihren Accessoires für Haus und Garten. "Wir sind total froh, dass der Markt stattfindet. Wir hoffen, dass viele Menschen Freude haben, den Markt zu besuchen." Quelle: Nadine Materne

Aus Niedersachsen sind Janna Schmidt und ihr Team nach Stocksee gereist. „Wir sind total froh, dass es stattfindet.“ Im und vor dem Zelt bauen sie Dekoartikel für Haus und Garten auf, darunter originelle Futterstellen für Vögel. Vor allem Dekoartikel im „Shabby Look“ haben sie im Angebot. Natürlich mache man sich Gedanken, ob alles so bleibt, der Markt bis zum Ende stattfinden kann. „Aber das ist eine große Fläche, vieles ist draußen“, sagt Jana Schmidt. Sie sei zuversichtlich. „Und wir hoffen, dass viele Menschen Lust haben, den Markt zu besuchen.“

Große Auswahl auf dem Weihnachtsmarkt Stockseehof

Winter- und Weihnachtsdekoration für Haus und Garten, Bekleidung, Lederwaren, Schmuck, Kunsthandwerk, Wildprodukte – „es gibt bei uns alles, was auf einen guten Markt gehört“, sagt Albersmeier. Besucher könnten hier in Ruhe ihren gesamten Weihnachtseinkauf erledigen ohne das Gedränge in der Großstadt, ist er überzeugt.

Für Christiane und Klaus Markmann aus Nordrhein-Westfalen ist es der erste Markt seit eineinhalb Jahren. "Als feststand, dass der Markt stattfindet, war klar, wir sind wieder dabei. Ich freue mich darauf, zu arbeiten." Quelle: Nadine Materne

Für Christiane und Klaus Markmann ist Stocksee der erste Markt seit eineinhalb Jahren, sagen sie. Das Paar kommt aus Nordrhein-Westfalen, hat viel in die Waren investiert: Bürsten und Besen. „Ich freue mich, wieder arbeiten zu können“, sagt Christiane Markmann, während sie die letzten Handgriffe erledigen. „Ich hoffe auf ein bisschen Normalität.“

Die ersten potenziellen Besucher kamen bereits am Mittwoch auf den Stockseehof gelaufen. „Wollen Sie auf den Markt?“, fragt Albersmeier die beiden Frauen am Eingang und muss sie auf Sonnabend vertrösten. Noch gibt es einiges zu tun für die Veranstalter.