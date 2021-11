Stocksee

Plakate mit weißen Engeln auf rotem Untergrund weisen überall im Kreis Segeberg den Weg zum Weihnachtsmarkt Stockseehof, den bereits am Eröffnungstag über dreitausend Besucher aus ganz Norddeutschland und Dänemark besuchten. Für alle Gäste gelten die 2G-Regeln, sie müssen also entweder genesen oder geimpft sein.

Die kontrollierenden Mitarbeiter der Gutsverwaltung scannen und überprüfen am Eingang gewissenhaft die Impf- und Personalausweise und machen auch noch einmal auf den erforderlichen Mindestabstand aufmerksam. Überall sind sowohl Desinfektionsständer als auch Hinweisschilder platziert, wie sich die Besucher auf dem Hofgelände zu verhalten haben. In den Weihnachtsscheunen und -zelten wird darum gebeten, FFP2-Masken zu tragen. An den Tischen im Gastrobereich und an den Verzehrständen dürfen die dann jedoch abgelegt werden. Eidi, eine junge Hilfskraft, achtet akribisch darauf, die Tische zu desinfizieren.

Gutsverwalter mit Auftakt sehr zufrieden mit Weihnachtsmarkt

„Wir sind sehr zufrieden mit diesem ersten Tag“, betont Gutsverwalter Klaus Albersmeier, „die Besucher und Aussteller haben großes Verständnis für die neuen Regeln, auch wenn sie mal in einer Schlange warten müssen. Wir verzichten dieses Jahr auch auf Zusatzgeschichten wie Musikgruppen, um Menschenansammlungen von vornherein zu vermeiden.“

Eidi arbeitet im Gastrobereich am Kuchenbüffet und säubert die Tische mit Desinfektionsmittel Quelle: Friederike Kramer

Bürsten, Frühstücksbrettchen, Schmuck, Kunsthandwerk, viel Mode, Silber, originelle Möbel, Gartendekorationen, Blumengebinde, Amaryllis- und Alliumzwiebeln und vor allem bunte Weihnachtsdekoration wie am Stand der Weihnachtstwiete mit thüringischem Christbaumschmuck werden an 110 Ständen in den Scheunen und draußen unter den weißen Zelten präsentiert – da bleibt wohl kein Wunsch offen. Auch gibt es alles für die weihnachtliche Tafel: Enten, Gänse, Wildfleisch vom Gutshof und aus der Region, Räucherfisch und italienische Delikatessen.

„Wir kommen schon jahrelang zum Weihnachtsmarkt, auch im Sommer zum Schleswig-Holstein Musik Festival im Stockseehof,“ freuten sich die Familien Pflug und Seibold von der Insel Rügen sowie ihre Freunde Familie Tielker aus Trittau und prosteten sich fröhlich mit einem heißen Punsch zu.

Gesa Pagenkemper aus dem niedersächsischen Gnarrenburg war begeistert von den aus recycelten Getränkedosen hergestellten Tieren und anderen Gegenständen Quelle: Friederike Kramer

„Wir sind jedes Jahr dabei. Wenn das Wetter besser wäre, würden zwar mehr Besucher kommen, aber trotzdem ist es schön, dass dieser Adventsmarkt, der zu den schönsten in Norddeutschland gehört, stattfinden kann“, meint Aussteller Carsten Hofmann aus Kiel, der viel Dekorationsware für den weihnachtlichen Esstisch anbietet wie etwa einen bezaubernd gearbeiteten bunten Pfau.

Recycling ist ein großes Thema auf dem Stockseehof

Recycling ist in Zeiten von „Fridays for Future“ Trend. Kulturbeutel, Sporttaschen und Portemonnaies aus Feuerwehrschläuchen oder Reis- und Zementsäcken werden gerne gekauft. „Bei zwei Katzen warf ich täglich anderthalb Futterdosen weg, und irgendwann war ich die Vergeudung hochwertigen Rohmaterials so leid, dass ich entschied, Besseres damit anzufangen“, berichtet Sandra Repenning aus Stolpe, die aus ihrem riesigen Sortiment von Weißblechdosen in ihrer Werkstatt mit einem Schweißbrenner märchenhafte Teelichthalter und Lampen kreiert.

„Schade wäre es, wenn der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie wieder abgesagt werden müsste," sagte Andrea Behrendt aus Henstedt-Ulzburg, die das erste Mal den Stockseehof besuchte. Quelle: Friederike Kramer

Auch Samba Camara aus Oldenburg verkauft Recyclingware aus Namibia, Senegal und Südafrika – Elefanten, Giraffen und Nashörner oder Toilettenpapierbehälter aus alten Getränkedosen. Viele Besucher wie Gesa Pagenkemper aus Gnarrenburg in Niedersachsen waren fasziniert von zwei Stühlen und einem Tisch aus bunten Kronkorken vor seinem kleinen Zelt.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bis zum 12. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene an Wochentagen beträgt 4 Euro, am Wochenende 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es online unter www.stockseehof.de, aber auch an der Tageskasse. Angeleinte Hunde sind willkommen.