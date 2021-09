Kaltenkirchen

Pasqual Rehder ist ratlos. Als noch junges Mitglied im Kaltenkirchener Ring gehört die Organsation des Weihnachtsmarktes seit wenigen Jahren zu seinen Aufgaben. „Wir haben rechtzeitig alle unsere Aussteller angeschrieben, aber erst sechs haben uns zugesagt“, erzählt er: „Das ist viel zu wenig.“ Besonders unverständlich: Die Aus- und Schausteller hatten wegen Corona anderthalb Jahre keine Umsätze machen können. Und jetzt bleiben sie weg?

Kunsthandwerker gibt es schon viele

Verwaltung und Gewerbe sind sich jedenfalls einig: In diesem Jahr soll wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt, nach Möglichkeit rund um den Grünen Markt, entlang der Holsten- und Brauerstraße stattfinden. Das Rathaus soll für die Kunsthandwerker geöffnet werden. Die Innenstadt wird zu dieser Zeit bereits weihnachtliche Stimmung verbreiten, viele Straßenlaternen werden mit beleuchteten Tannenbäumen geschmückt sein. Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung erhellt die Abendstimmung und der große geschmückte Weihnachtsbaum erstrahlt auf dem Grünen Markt.

Ohne genügend Schausteller kein Markt

„Also für den Kunsthandwerkermarkt im Rathaus haben wir schon ganz viele Anmeldungen, uns fehlen die Buden draußen“, so Rehder. Der Kaltenkirchener Ring wird von der Stadtverwaltung unterstützt. Wirtschaftsförderin Sabine Ohlrich hat extra den Weihnachtsmann im September nach Kaltenkirchen geholt, um beim Aufruf zu helfen: „Wir brauchen unbedingt noch mehr Aussteller, sonst muss der Weihnachtsmarkt dieses Jahr ausfallen“, so Ohlrich. Es können sich auch Budenbetreiber melden, die bisher noch nicht in Kaltenkirchen standen.

Interessenten können sich unter wm@kaltenkirchener-ring.de oder per Brief an das Kaltenkirchener Ring Postfach 1414, 24568 Kaltenkirchen anmelden. „Wir hoffen sehr, dass die dann geltenden Coronaregeln es zulassen, einen schönen, besinnlichen und geselligen Weihnachtsmarkt erleben zu können“, sagt Bürgermeister Hanno Krause.