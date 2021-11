Während in anderen Teilen Deutschlands die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, ist die Pronstorfer Weihnacht am Wochenende gestartet. Die Besucher loben Organisation und Angebot, aber auch Zurückhaltung ist spürbar.

Weihnachtsmarkt in Pronstorf – so lief der Start unter Corona-Bedingungen

Von Nadine Materne