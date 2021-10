Bad Bramstedt

Auch wenn die Inzidenz im Kreis Segeberg bereits die 50 gerissen hat, in diesem Jahr soll es in Bad Bramstedt einen Weihnachtsmarkt und auch wieder den lebendigen Adventskalender geben. Das erklärte die Leiterin des Amtes zum Glück, Swantje Maaß, auf der Einwohnerversammlung der Stadt am Dienstagabend. Sie sucht Mitwirkende, die etwas vortragen möchten.

Der Weihnachtsmarkt ist von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Dezember, auf dem Bleeck geplant, wo er zuletzt 2019 stattgefunden hatte. „Die Buden sind schon alle ausgebucht“, sagte Swantje Maaß, für das Bühnenprogramm werden aber noch Mitwirkende gesucht (Kontakt: zumglueck@bad-bramstedt.de).

Adventskalender startet am Nikolaustag

Nach Pandemie bedingter Absage im letzten Dezember soll es dieses Jahr eine zweite Auflage des lebendigen Adventskalenders geben. Dieser startet am Montag, 6. Dezember. Von montags bis freitags wird dann zwischen Roland und Weihnachtstanne auf dem Bleeck am frühen Abend ein kleines Programm geboten. Ab 18 Uhr können Einzelinterpreten, Musik- oder Theatergruppen etwas aufführen. Dazu gibt es Glühwein und Grillwurst. „Die Feuerwehr hat ihre Unterstützung schon zugesagt und auch einige Sponsoren haben wir gefunden“, erklärte Maaß. Auch für den lebendigen Adventskalender sucht sie noch Mitwirkende, die „ein Türchen übernehmen möchten.“

2019 war der lebendige Adventskalender zu einem beliebten Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit geworden. Swantje Maaß hofft, dass er auch dieses Mal wieder solchen Anklang finden wird. Beendet wird die Aktion am 23. Dezember.