Kattendorf

Er ist wieder da, steht leicht mitgenommen sowie nicht mehr ganz so stabil vor seinem ursprünglichen Zuhause, dem Kattendorfer Feuerwehrhaus. Und er ist nicht nur im Dorf noch immer in aller Munde, der traditionelle Weihnachtsbaum der Gemeinde. Unbekannte hatten ihn in der Nacht zu Sonntag einfach abgesägt und in der Mitte des über einen Kilometer weit entfernten Sportplatzes mustergültig wieder aufgestellt, bestens verankert.

Kattendorfs Wehrführer Lars Kriemann ist inzwischen erfolgreich auf Spurensuche gegangen. „Ich kenne einige, die das gemacht haben. Da bin ich ganz sicher. Die stammen aus der Winsener Wehr, aber Namen werde ich nicht verraten“, so der Feuerwehrchef: „Vielleicht outen sie sich ja irgendwann mal selbst.“

Kattendorfer Feuerwehr zeigt gewisse Hochachtung für die Aktion

Trotz des „Schabernacks“, wie der Wehrführer und sein Stellvertreter Robert Schweda-Kaiser den Weihnachtsbaumklau bezeichnen, zeigen sie eine gewisse Hochachtung für die Aktion, bewerten sie „als gut getimt und präzise ausgeführt“. Niemand im Dorf habe gemerkt, wie die riesige Tanne über die Straße zum Sportplatz geschleppt wurde, um sie dann dort sehr gut aufzubauen. „Einige Anwohner haben gegen Mitternacht dort ungewöhnlichen Motorenlärm gehört, sich aber nichts dabei gedacht“, so Schweda-Kaiser.

Lustiger Kontakt mit Winsener Wehrführer

Die Kattendorfer Feuerwehrspitze trägt den Winsener Kameraden auch nichts nach. „Dafür arbeiten wir viel zu gut und eng zusammen“, sagt Kriemann. So würden bei Einsätzen meist beide Wehren alarmiert, und „wir haben eine gemeinsame Jugendwehr“.

Um die Mittagszeit am Sonntag brachten Kattendorfer Feuerwehrmänner den kurzzeitig verschwundenen Weihnachtsbaum wieder an seinen ursprünglichen Standort. Quelle: privat

Als die Kattendorfer Kameraden am Sonntagvormittag den Baum wieder an seinen alten Platz stellten, gab es nach Kriemanns Worten einen lustigen Kontakt zu seinem Winsener Amtskollegen Norbert Wendt, der angeblich nichts von der Aktion gewusst haben will. Der habe gefragt, warum nicht auch seine Leute für den Rücktransport angefordert wurden. „Ich glaube, er kannte den Grund“, so Kriemann, das sei wohl auch mehr ironisch gemeint gewesen.

Vor Jahren Maibaum durch hässliche Birke ersetzt

Für ihn und seinen Stellvertreter ist inzwischen auch der Grund für die Missetat klar. Vor über zehn Jahren hatten die Kattendorfer Blauröcke in Winsen den Maibaum entführt, ihn auch anderswo versteckt. „Und anstelle des stattlichen Mai-Gewächses haben wir ihnen dort eine hässliche Birke reingesteckt. Das haben sie uns offensichtlich doch nicht vergessen“, glaubt Schweda-Kaiser. „Die Täter von heute feierten damals aber noch Kinderfasching.“

Unbekannte hatten den Kattendorfer Weihnachtsbaum am Feuerwehrhaus in der Nacht zu Sonntag abgesägt und an anderer Stelle im Dorf aufgestellt. Quelle: privat

Auch Kattendorfs Bürgermeister Thorsten Barth erfuhr am Sonntagmorgen schnell von dem Vorgang, war 45 Minuten in Sorge, dass der Baum weg sein könnte, was zum Glück nicht zutraf. Er wird die Sache nicht weiter verfolgen. „Es war ein Scherz, den alle auch so aufgefasst haben. Deshalb habe ich auch keine Anzeige erstattet.“

Als in Winsen Straßenschilder verschwanden

Sein Winsener Amtskollege Jan Thies streitet nicht ab, dass die Scherzkekse aus seinem Dorf kommen, glaubt auch an einen „Racheakt“ für den Maibaumklau vor vielen Jahren. „Das geht irgendwie in diese Richtung.“ Für ihn sei ganz wichtig, dass kein Schaden entstanden sei, die „Arbeit Hand und Fuß hatte“.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und seine Mitbürger hätten ja ohnehin Erfahrung mit dem Versetzen von so einigen Dingen. „Da verschwindet manchmal was.“ Vor Jahren machte das kleine Dorf richtig Schlagzeilen, weil immer wieder das Dorfeingangsschild nachts versetzt wurde, um Autofahrer früher zu zwingen, bei Einfahrt in die Gemeinde ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.