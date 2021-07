Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg reagiert auf die Impfmüdigkeit der Segeberger. In der kommenden Woche werden die Impfzentren in Kaltenkirchen und Wahlstedt am Montag, 2. August, und am Dienstag, 3. August, nicht öffnen.

Das teilte Segebergs Kreispressesprecher Robert Tschuschke am Donnerstag mit. Bürger mit einem bereits gebuchten Termin für Montag oder Dienstag seien in den vergangenen Tagen telefonisch oder per E-Mail informiert worden. Sie hätten kurzfristig einen neuen Termin frei wählen können.

Nachfrage nach Impfungen in Norderstedt groß

In Norderstedt sei die Nachfrage weiterhin groß, sagt Tschuschke. Dort werde der Impf-Betrieb wie bisher stattfinden.

Weiter festgehalten wird am Impfen ohne Termin in allen drei Impfzentren, um das spontane Impfen für Bürger zu ermöglichen. Neu sei das freie Impfen mit Biontech in Norderstedt am Montag und am Dienstag in der kommenden Woche.

Kreis Segeberg rät zum Impfen

In Anbetracht der steigenden Corona-Fallzahlen im Kreis Segeberg hat Kreismitarbeiterin und Impfzentren-Koordinatorin Tabea Ketzner zum Impfen aufgerufen: „Viele Menschen kommen gerade aus dem Urlaub, nächste Woche beginnt die Schule wieder, und der Herbst mit den für das Virus günstigen niedrigen Temperaturen ist auch schon in Sicht.“

Lesen Sie auch Kreis Rendsburg-Eckernförde: Impfzentren schränken Öffnungszeiten ein

Der Kreis wolle mit den Impfungen ohne Anmeldung mehr Menschen erreichen, die Bevölkerung vor Corona und den gefährlichen Varianten schützen. „Helfen Sie bitte mit, kommen Sie am besten mit einem ausgefüllten Aufklärungsbogen einfach vorbei und lassen sich impfen!“

So ist Impfzentrum Norderstedt geöffnet

Das Impfzentrum Norderstedt ist für Bürger mit Termin über das Buchungssystem des Landes geöffnet von Montag, 2. August, bis Sonntag, 8. August, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Impfstoff ist Biontech.

Lesen Sie auch Was ist mit dem Corona-Impfen im Kreis Segeberg los?

Spontanbesucher ohne Termin können sich impfen lassen zwischen 9 und 11.30 Uhr sowie 13 und 17.30 Uhr. Impfstoff ist Johnson & Johnson. Wer am Montag, 2. August, und Dienstag, 3. August, ohne Termin kommt, kann auch Biontech erhalten.

So ist Impfzentrum Kaltenkirchen geöffnet

Das Impfzentrum Kaltenkirchen ist für Bürger mit Termin über das Buchungssystem des Landes geöffnet von Mittwoch, 4. August, bis Sonntag, 8. August, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Gespritzt wird Biontech.

Wer ohne Termin kommt, kann sich an den Öffnungstagen zwischen 9 und 11.30 Uhr und 13 und 17.30 Uhr mit Biontech und Johnson & Johnson impfen lassen. Bei Johnson & Johnson ist nur eine Spritze für die vollständige Impfung nötig, nicht zwei.

So ist Impfzentrum Wahlstedt geöffnet

Das Impfzentrum Wahlstedt ist für Bürger mit Termin über das Buchungssystem des Landes geöffnet von Mittwoch, 4. August, bis Sonntag, 8. August, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr. Gespritzt wird Moderna.

Spontanbesucher können zwischen 9 und 11.30 Uhr kommen sowie 13 und 17.30 Uhr. Sie erhalten Moderna und Johnson & Johnson.

Drei weitere Segeberger müssen mit Covid-19-Erkrankung in Kliniken

Unterdessen ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg nach steigenden Zahlen in den Vortagen am Donnerstag wieder leicht zurückgegangen, von 19,8 auf 18,4. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner hatten sich innerhalb einer Woche neu angesteckt. Am Donnerstag wurden elf neue Fälle bekannt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell sind 114 Segeberger (+6) infiziert. Vier von ihnen (+3) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter zwei auf Intensivstationen (+1). Bislang nachweislich angesteckt haben sich 7018 Segeberger. 160 Menschen waren bislang gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 314 Menschen (+20).