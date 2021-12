Weniger Blaulicht erlaubt: Feuerwehr und Rettungsdienst in Sorge

In eigener Sache sind Feuerwehren und Rettungsdienst im Kreis Segeberg alarmiert: Der Bund hat die Zahl der Blaulichter an Fahrzeugen beschränkt – und arbeitet an weiteren neuen Regeln. Die Retter fürchten, dass ihre Wagen weniger gut gesehen werden. Was auch mit Bauweisen heutiger Pkw zu tun hat.