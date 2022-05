Weniger Spenden: Lebenshilfe Bad Bramstedt erhöht die Beiträge

Bad Bramstedt

Für die Mitglieder der Lebenshilfe Bad Bramstedt wird sich der Jahresbeitrag von 37 auf 50 Euro erhöhen. „Das ist die erste Erhöhung seit der Umstellung auf Euro“, betonte Vorsitzender Werner Weiß auf der Jahreshauptversammlung des Vereins. Ein Grund für die Anhebung ist das rückläufige Spendenaufkommen und weniger Mitglieder.

108 Mitglieder zählt der Verein, acht weniger als im Vorjahr. Auch nach der Erhöhung der Beiträge wird die Lebenshilfe ihre Aktivitäten nicht alleine davon bestreiten können. Der Vorsitzende kündigte an, künftig wieder verstärkt für Spenden werben zu wollen. Außerdem wird zurzeit eine Lebenshilfestiftung gegründet, in die Erbschaften von Menschen mit Behinderungen oder deren Angehörigen fließen können, wenn es keine anderen Erben gibt. Die Gründung der Stiftung stehe kurz vor dem Abschluss, sagte Weiß.

Zu den Ausgaben der Lebenshilfe gehört beispielsweise eine Teestube, in der sich Menschen mit Behinderungen treffen, aber auch einmal im Jahr eine mehrtägige Reise. Im letzten Jahr ging es für eine Woche nach Dänemark. Den Teilnehmern habe das so gut gefallen, dass auch in diesem Jahr wieder eine Fahrt nach Hejsager bei Harderslev unternommen wird, erklärte Weiß.

Geschäftsführung der Lebenshilfe in guten Händen

Der Verein Lebenshilfe ist Gesellschafter der gemeinnützigen Team Lebenshilfe GmbH, die Einrichtungen wie die Kita Mullewapp und die Frühförderung betreibt. Mit Beginn dieses Jahres hatte es einen Wechsel in der hauptamtlichen Geschäftsführung gegeben. Für Brigitte Fürböter war Felix Carl zum Geschäftsführer ernannt worden, eine gute Wahl, wie Weiß nun sagte. Er bedauerte zwar, dass Brigitte Fürböter auf eigenen Wunsch gegangen sei, freute sich aber, dass sie dem Verein in der Mitgliederbetreuung weiterhin zur Seite steht.

Geschäftsführer Carl gab einen kurzen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Die Anzahl der Corona-Fälle in der Mitarbeiterschaft und unter den betreuten Kindern habe in der Kita nie zu gravierenden und längeren Schließungen geführt. Auch in der Schulbegleitung sei es zu keinen größeren Ausfällen gekommen.

Eltern-Kind-Treffen im katholischen Gemeindehaus

Das vom Team Lebenshilfe betriebene Familienzentrum bietet seit diesem Monat in den Räumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde zwei Eltern-Kind-Treffs an. Rund 20 Mütter und Kinder können dann an drei Tagen versorgt werden. „Es soll ein Ort der Begegnung, des Austausches und des gemeinsamen Spiels sein“, so Carl.

Bei den Wahlen wurde Werner Weiß für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Bereits seit 1992 ist er Vorsitzender der Lebenshilfe Bad Bramstedt. „Es wird nun aber meine letzte Amtszeit“, betonte der 71-Jährige. Als Vertreter stehen ihm Annika Neumann und Volker Bielenberg zur Seite. Kassenwart bleibt Tobias Bolsmann, Schriftführer Ralf Müller.