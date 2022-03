Nachdem unbekannte Betrüger am vorletzten Wochenende via WhatsApp in Kaltenkirchen 14.000 Euro erbeutet hatten, haben sie nun auch in Norderstedt mit der gleichen Masche versucht, an Geld zu kommen. Doch das misslang zumindest teilweise. Das geschädigte Ehepaar wurde skeptisch.