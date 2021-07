Bad Segeberg

Wenn Bäume staunen könnten, dann läge das Zentrum der Verblüffung gerade im Stadtteil Klein Niendorf. Dort soll nach dem Wunsch der Stadtverwaltung und einer Mehrheit der Stadtvertretung ein komplett neues Wohngebiet entstehen – doch dafür muss eine rund 18600 Quadratmeter große Waldfläche weichen. Jahrzehntelang hatte sich niemand um die Vegetation gekümmert. Sie sorgte eigentlich immer nur dann kurz für Aufmerksamkeit, wenn mal wieder ein morscher Stamm den Kräften der Natur nachgab und der dazugehörige Baum in Richtung der Anwohner-Gärten umkippte.

Dass sich der sorgenvolle Blick nun von allen Seiten auf das seit vier Jahrzehnten brach liegende Areal zwischen Habichtshorst, Kühneweg und Hamdorfer Weg richtet, das früher einmal landwirtschaftlich genutzt worden war, ist einem der größten Bauvorhaben der vergangenen Jahre geschuldet, das zur Abwechslung einmal nicht irgendwo auf der grünen Wiese entstehen soll, sondern mitten in der Stadt. Etwas über 180 Wohneinheiten für gut 400 Menschen sollen dort geschaffen werden.

Bebauungspläne liegen öffentlich aus

Vor allem die neben dem städtischen Bauamt vom Konzept der Investoren schwer begeisterte SPD, aber auch die CDU stehen hinter dem Projekt, das planerisch vor allem die beiden B-Pläne 98 sowie 99 und damit alles in allem etwa 5,2 Hektar umfasst. Derzeit liegen die dazugehörigen Unterlagen öffentlich zur Einsicht im Rathaus aus. Dem Vernehmen nach sind allein aus den umliegenden Straßenzügen bereits rund 30 kritische Einwendungen eingegangen. Sie alle müssen zwar mit in den Abwägungsprozess einfließen; doch das heißt nicht, dass sie sich am Ende auch auf den endgültigen Beschluss auswirken.

Neben der befürchteten erheblichen Zunahme der Verkehrsbelastung sind es vor allem Umweltschutzgesichtspunkte, die jetzt von den Skeptikern ins Feld geführt werden. Der BUND etwa hat inzwischen einmal ganz genau hingeschaut und gleich „mindestens vier schützenswerte Biotope“ ausgemacht. Gemeinsam mit dem NABU behält sich die Organisation, die sich im Verfahren als sogenannter „Träger öffentlicher Belange“ äußern darf, auch den Klageweg vor.

1,7 Hektar großer „Pionierwald“

Demnach hat sich auf knapp 1,7 Hektar über die Jahre ein „Pionierwald“ mit ausschließlich standorttypischen Laubgehölzen gebildet – laut BUND besonders wertvoll für Insekten und Vögel sowie ein wichtiges Jagd- und Durchflugsareal für die Fledermäuse in der Kalkberghöhle. Letzteres sehen allerdings nicht alle Fledermaus-Experten so. Am östlichen Rand, wo die Schießanlage der Schützengilde angrenzt, befinde sich ein etwa 1700 Quadratmeter großer, bereits deutlich älterer Mischwald. Weitere 3,2 Hektar seien Grünland, an dessen Rand zudem zwei Baumreihen mit etwa 30 Eichen ständen.

All das, so der aktuelle Plan, soll verschwinden. Der BUND erinnert nun daran, dass die Stadtvertretung im Mai 2019 einstimmig den Klimanotstand ausgerufen hat. „Wälder, und dazu gehören auch Pionierwälder, sind wichtige Kohlendioxid-Senker.“ Das Abholzen der Bäume könne klimatechnisch gesehen auch durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen über Jahrzehnte nicht kompensiert werden. Die neuen Bäume müssten schließlich erst nachwachsen.

Sorgen um den Ihlsee

Und wären aus Sicht der B-Plan-Gegner längst nicht die einzigen Folgen für die Umwelt. So unterstützt der BUND in seiner Stellungnahme ausdrücklich die Position der Bad Segeberger Grünen, die sich schon lange Sorgen um den empfindlichen Ihlsee machen. Die negativen Auswirkungen bereits während der Bauphase, aber auch durch die spätere Nutzung der 180 Wohneinheiten, seien zweifellos gravierend, aber nicht einmal annähernd geprüft geschweige denn berücksichtigt. Dabei liege das FFH-Gebiet Ihlsee lediglich 300 Meter vom neuen Baugebiet entfernt.

Nach den Grünen und dem BBS, der eine deutlich abgespecktere Bebauung wünscht, hat sich nun auch die Bad Segeberger FDP auf Seiten der Gegner positioniert. „Wir können den Unmut der Anwohner verstehen und aus mehreren Aspekten nachvollziehen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Stadtvertreterin Anna-Patricia Thomsen und Ortsverbandschef Uwe Henn.

FDP äußert Zweifel am Verfahren

Grundsätzlich sei eine Umweltprüfung vor der Aufstellung eines Bebauungsplanes zwingend erforderlich. Die Belange der Umwelt, des Naturhaushalts, des Artenschutzes und der Landschaftspflege sowie die ergänzenden Vorschriften des Umweltschutzes seien einzuhalten. „Es bestehen Zweifel, ob diese Belange hinreichend und ausreichend geprüft wurden.“ Die Bebauungspläne und die Proteste der Bürgerinnen und Bürger untermauerten die Zweifel und müssten jetzt zwingend auf den Prüfstand gestellt werden. „Die FDP sieht hierin auch einen Verstoß gegen geltendes EU-Recht.“

Bad Segeberg sei ein Gesundheitsstandort und könne sich eine Gefährdung des Ihlsees und des dazugehörigen Naherholungsgebietes nicht leisten. Die Gefahr einer Austrocknung des Ihlsees könne in keinem Fall in Kauf genommen werden. Auch die Grünen und der BUND haben bereits darauf hingewiesen, wie folgenschwer die in der Bauphase geplante Absenkung des Grundwassers für das sensible Gewässer sein werde. Die Liberalen setzen dabei noch einen weiteren Akzent: „Das Thema Gesundheit ist in Bad Segeberg ein großer wirtschaftlicher Faktor, der sich keine Schwächung erlauben darf.“

Die Lebensqualität, die Verkehrssicherheit und ein „lebenswertes Wohnviertel“ am Kühneweg und Hamdorfer Weg müssten auch zukünftig gesichert sein. Grundsätzlich begrüße die FDP jede Initiative zur Schaffung von neuem Wohnraum, lehne aber die hier angedachte Form und auch das praktizierte Verfahren ab. „Es muss ein transparentes Verfahren, bei dem alle Fakten auf dem Tisch liegen, durchgeführt werden“, so Thomsen und Henn.

Stadt versteht Kritik nicht

In der Verwaltung kann man den Gegenwind aus der Kommunalpolitik nur schwer nachvollziehen. Von dort sei schließlich der Anstoß gekommen, die Fläche für künftigen Wohnungsbau zu entwickeln, hatte Bauamtsleiterin Antje Langethal unlängst erklärt. Denn der Bedarf an bezahlbarem und auch an barrierefreiem Wohnraum sei gewaltig. Aus ihrer Sicht ist das Gebiet dafür hervorragend geeignet und das von den Investoren vorgelegte Konzept zukunftsweisend.