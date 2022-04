Bad Bramstedt

Endlich wieder Jahrmarkt: Am Freitag ab 14 Uhr drehen sich die Karussells aufs dem Bleeck in Bad Bramstedt, es wird nach gebrannten Mandeln und Bratwurst riechen. „Wir sind froh, dass es wieder losgeht, und die Leute sind es auch. Sie wollen wieder Spaß haben“, sagt Patrick Lauenburger, der auf dem Jahrmarkt groß geworden und heute stellvertretender Vorsitzender des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein ist.

Schon am Donnerstag sind alle Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Es herrscht aber noch Ruhe auf dem Marktplatz. Michael Wundsam ist damit beschäftigt, die Leckereien an seinem Stand vorzubereiten. „Die Bananen werden schokoliert“, erklärt er und gießt flüssige Schokolade über die Früchte. „Kandieren, also mit Zucker übergießen, dürfen wir nur Früchte mit Schale, wie beispielsweise Äpfel. Sonst besteht Salmonellengefahr.“

Zuckerbude vor dem Wohnhaus aufgestellt

Wundsam hat die Pandemiezeit mehr schlecht als recht überbrückt, indem er vor seinem Wohnhaus in Brokstedt seine Zuckerbude aufgebaut hatte. Nun ist er froh, dass er wieder auf Tour gehen kann. „Ich war in diesem Jahr schon auf Jahrmärkten in Rendsburg und Flensburg und auch auf dem Hamburger Dom. Die Geschäfte laufen gut, die Leute wollen endlich wieder etwas unternehmen“, hat er festgestellt.

Michael Wundsam hat sich auf süße Leckerein spezialisiert. Hier schokoliert er Bananen. Quelle: Einar Behn

Seit 42 Jahren ist Michael Wundsam im Schaustellergewerbe unterwegs. Sein Geschäft gibt es schon seit 101 Jahren. „Wer in eine Schaustellerfamilie geboren wird, der bleibt dabei“, sagt Patrick Lauenburger. Auch er wohnt in Brokstedt und ist mit seiner Dosenwurfbude regelmäßig auf dem Bad Bramstedter Jahrmarkt vertreten. Das Geschäft hat er von seinem Vater Ingo übernommen, der Jahrzehnte mit seinen Ponys auf dem Jahrmarkt stand. Wegen schärferer Tierschutzauflagen gab er das Ponyreiten irgendwann auf und stellte aufs Dosenwerfen um.

Patrick Lauenburger ist ebenfalls zuversichtlich, dass der Jahrmarkt gut laufen wird. Zuletzt hatte es im Oktober 2020 einen Rummel in Bad Bramstedt gegeben. Auch andernorts waren die Märkte, einschließlich der Weihnachtsmärkte, reihenweise abgesagt worden. „Ich habe im letzten Jahr Ostern zu Hause gesessen. Vor Weihnachten konnte ich mit den Kindern Kekse backen“, erzählt der stellvertretende Verbandsvorsitzende. „Das war auch schön, aber wir Schausteller sind es einfach gewohnt, zehn Monate im Jahr auf Achse zu sein. Das ist unser Leben.“ Die Karussell- und Budenbetreiber seien wie eine große Familie. „Wir treffen uns immer wieder und auch viele Ehen werden unter den Schaustellern geschlossen.“

Die Öffnungszeiten Der Jahrmarkt auf dem Bleeck in Bad Bramstedt ist von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. April, jeweils ab 14 Uhr geöffnet. Er schließt am Freitag und Sonnabend um 22 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr.

Lauenburger und seine Kollegen blicken zwar optimistisch auf die kommenden drei Tage in Bad Bramstedt, doch die Vergangenheit lastet weiter auf ihnen. „Wir konnten die Pandemiezeit mit staatlichen Hilfen überstehen, aber diese Einnahmen müssen wir versteuern. Einige müssen fast die Hälfte wieder zurückbezahlen. Doch woher sollen sie das Geld nehmen? Wir fangen doch gerade erst wieder an zu arbeiten.“

Sorgen wegen steigender Preise

Hinzu kommen die steigenden Strompreise, die die Betreiber der großen Karussells besonders treffen. Wer Schmalzgebäck backt, muss viel fürs Mehl ausgeben, das außerdem immer knapper wird, und Lauenburger hat Probleme, seine Plüschtiere zu bekommen, die Preise fürs Dosenwerfen. „Die kommen alle aus China“, erzählt er, „aber die Container hängen dort fest.“

Patrick Lauenburger aus Brokstedt freut sich, dass er nun seine Dosenwurfbude wieder öffnen kann. Quelle: Einar Behn

Die hohen Preise an die Kunden weitergeben, das sei auf Dauer auch nicht möglich. „Die Leute haben ja auch weniger Geld in der Tasche“, meint Lauenburger.